من المقرر الاحتفال بمدينة كيمنتس الألمانية عاصمة ثقافية لأوروبا هذا العام، عبر مهرجان كبير في 18 يناير الجاري، ومن المتوقع أن يزور المدينة في ذلك اليوم حوالي 80 ألف زائر، ولم يكشف مسؤولون حتى الآن تفاصيل حول العرض الافتتاحي الكبير المقرر إقامته في نصب ماركس التذكاري، بحضور ضيوف بارزين. وقال مدير البرنامج الاحتفالي، شتيفان شميتكه: «ستكون مفاجأة كبيرة».

ومن المعروف أنه ستكون هناك برامج احتفالية في عدة مسارح بوسط المدينة، وحفل في دار الأوبرا، وآخر في مبنى بلدية المدنية.

ومن المقرر نشر كتاب ببرنامج العام الثقافي خلال الأيام المقبلة، وأوضح شميتكه أن الكتاب يحتوي على 229 مشروعاً، أي ثلاثة أضعاف ما كان مخططاً له في كتاب الترشح السابق.