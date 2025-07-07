هل هناك غرفة سرية خلف جدران مقبرة الملك توت عنخ آمون؟





قبل قرن من الزمان، اكتُشفت مقبرة توت عنخ آمون، ولكن حتى يومنا هذا، لا يزال الجدل محتدماً حول ما إذا كانت تحتوي على غرف سرية أم لا؟، يحاول علماء المصريات كشف الحقائق حول الغرفة الغامضة في مقبرة توت عنخ آمون التي شغلت الدنا.

اكتُشفت مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك في عام 1922 من قبل علماء آثار بقيادة عالم المصريات هوارد كارتر، وذلك بعد أكثر من 3300 عام من وفاة ودفن توت عنخ آمون.

قبل أن يكتشف كارتر المقبرة في نوفمبر 1922، كان توت عنخ آمون فرعوناً غير معروف إلى حد كبير.

كان كارتر مقتنعًا بأن مقبرة توت عنخ آمون تقع في وادي الملوك (في الأقصر، صعيد مصر). إذ عُثر هناك على كومة من بقايا دفن الملك عام 1907، وبالطبع، ثبتت صحة شكوك كارتر، فقد حُفظت مقبرة توت عنخ آمون تحت طبقة سميكة من رواسب الفيضان، صلبة كالخرسانة.

سجّل كارتر موقع كل قطعة في المقبرة على مخططات ورسومات، كما وثّقها بصور دقيقة من ألواح زجاجية التقطها المصور هاري بيرتون.

في مرحلة ما من تاريخها، تعرضت المقبرة للرطوبة، مما أدى إلى ظهور بقع العفن التي نراها تلحق الضرر باللوحات الجدارية في حجرة المقبرة.

تُسبب الرطوبة أيضًا تشوهًا وتلفًا كبيرًا للأشياء الخشبية، وتُذيب الغراء. ونتيجةً لذلك، تُتلف العديد منها.

حقق فريق كارتر للترميم، بقيادة آرثر ميس وألفريد لوكاس، معجزة في الحفاظ على كنوز توت عنخ آمون.

بداية الفكرة

نشر عالم المصريات نيكولاس ريفز ورقة بحثية في أبريل 2015 تحت عنوان "دفن نفرتيتي؟ وفي بحثه ، ذكر ريفز أن خلف جدران حجرة القبر توجد غرف مخفية.

على الجدار الغربي للمقبرة، ظنّ ريفز وجود رسم تخطيطي خافت لمدخل مغلق، وعلى الجدار الشمالي الرئيسي، لا تزال هناك آثار خافتة لجدار فاصل يتوسطه مدخل خدمات، كان ذلك لافتاً للنظر، لكن ما أثار جدلاً واسعاً هو ادعاء ريفز أن الملكة نفرتيتي دُفنت في حجرة سرية خلفها.

يستند ادعاء ريفز بأنه يرقد خلف الجدار الشمالي إلى إعادة تحديد هوية صورة توت عنخ آمون على أنها نفرتيتي، وشخصيتها البديلة، آي، على أنها توت عنخ آمون نفسه، ويستند ريفز في إعادة تحديد هوية الصورة إلى فحص طبقات الطلاء والجص، وقد أجرى هذا الفحص فريق جيتي للترميم المشارك في أعمال التنظيف والترميم.

كشف الفريق أنه على الرغم من اختلاف كل جدار من الجدران الأربعة في بعض النواحي، إلا أن الجدار الشمالي أظهر آثار إعادة صياغة، لم تُملأ الخلفية الصفراء الظاهرة على الجدران الأخرى في هذه الحالة حول الأشكال البشرية إلا لاحقًا - بينما كانت القاعدة الأصلية بيضاء، الميزة الأبرز على الجدار الشمالي هي وجود كسر كبير في الحجر إلى يسار المركز مباشرةً، مصحوباً ببعض الترميم.

كان هناك طلب شبه شامل على مسح الجدران لحلّ مسألة وجود غرف مخفية، أجرى هيروكاتسو واتانابي مسحاً راداريًا لاختراق الأرض (GPR) لجدران الغرف في أواخر نوفمبر 2015. واتانابي زميل ريفز، وقد استخدم معدات قديمة ومتخصصة نوعاً ما.

لم تُنشر النتائج رسميا، وقوبل البيان الصحفي الأولي بالتشكيك، إذ ادّعى واتانابي العثور على تجويف، كما كشف أن التجويف يحتوي على معادن ومواد عضوية.

حظي ريفز وواتانابي بدعم ممدوح الدماطي، وزير الآثار المصري آنذاك، إلا أن المسوحات التي نُشرت للصحافة أثارت ردود فعل سلبية من الخبراء.

في مارس 2016، صرّح دين غودمان: "لو كان لدينا تسوس، لكان من المفترض أن يكون لدينا انعكاس قوي. لكن لا يوجد تسوس".

المسح الثاني لإثبات وجود الفضاء الغامض

وفي مارس 2016، سمح وزير الآثار المصري الجديد خالد العناني لإيريك بيركينباس وآلان تورشيك بإجراء مسح ثانٍ.

كان هذا المسح أكثر شمولاً، في البداية، مسحوا جداراً خلفه تجويف معروف لاستخدامه كنموذج، ثم أجروا 40 مسحاً بترددات منخفضة وعالية، وعلى ارتفاعات مختلفة.

وتم تقديم تقرير إلى هيئة الآثار، التي أعلنت رسمياً عدم العثور على أي تجاويف.

في فبراير 2018، قاد فرانشيسكو بورشيلي من جامعة بوليتكنيك تورينو سلسلةً شاملةً من مسوحات رادار اختراق الأرض حتى الآن، بعد التأكد أولًا من إمكانية اكتشاف حجرات أخرى عبر الصخور، استُخدمت ثلاثة أنظمة رادار اختراق أرضي بترددات تتراوح بين 150 و3000 ميجاهرتز، مع أخذ عينات مكانية كثيفة، ومع ذلك، لم يُعثر على شيء.

ومع ذلك، كشفت مسوحات المقاومة الكهربائية والحث المغناطيسي لسطح الأرض المحيط عن عدة شذوذات سطحية على بُعد أمتار قليلة من مقبرة توت عنخ آمون، كما كشفت دراسة مماثلة أجرتها شركة تيرافيسيون إكسبلوريشن البريطانية عن شذوذ يشبه الممر، يبلغ ارتفاعه حوالي مترين وطوله عشرة أمتار. يمتد هذا "الممر" شمالًا وموازيًا لمدخل المقبرة KV62.

في عام 2019، حاول ريفز إحياء الفكرة بورقة بحثية جديدة، تضمنت الورقة إعادة تقييم لبيانات مسح الجيل التالي للمسح الجيولوجي أجراها جورج بالارد من شركة جيوتكنيك، حيث يعتقد ريفز أنه يستطيع رؤية دليل على وجود ممر مليء بالأنقاض خلف الجدار الشمالي. ولكن إذا كان هناك جدار مليء بالأنقاض خلفه، فقد يكون ذلك ببساطة نتيجة توقف العمل عند وفاة الفرعون وفق "ناشيونال جيوغرافيك".

بينما انتهى الأمر بالنسبة لمعظم الناس، ظلّ هناك من ينادي "احفروا واصنعوا ثقبًا". كانوا دائمًا يقترحون حفر حفرة في المنطقة خلف الجدار الشمالي لغرفة الخزانة المجاورة. وإذا لم يجدوا شيئًا في تلك الحفرة، كانوا يقولون ببساطة: "احفروا مرة أخرى.