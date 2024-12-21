الانقلاب الشتوي .. اليوم أقصر نهار وأطول ليل في السنة

يشهد نصف الكرة الشمالي الانقلاب الشتوي، اليوم، 21 ديسمبر، الحدث السنوي الذي يمثل أقصر نهار وأطول ليل في السنة، ويأتي هذا نتيجة ميلان محور الأرض بزاوية أثناء دورانها حول الشمس، ما يؤدي إلى توزيع غير متساوٍ لضوء الشمس بين نصفي الكرة الأرضية.

ماذا يعني الانقلاب الشتوي؟

يحدث الانقلاب الشتوي عندما يميل نصف الكرة الشمالي بعيدًا عن الشمس إلى أقصى درجة، وبذلك، تكون كمية ضوء الشمس التي تصل إلى هذه المنطقة في حدها الأدنى.

هذه الظاهرة تتكرر سنويًا بين 20 و23 ديسمبر، وعلى النقيض، عندما يميل النصف الشمالي نحو الشمس، يحدث الانقلاب الصيفي، حيث يكون النهار أطول ما يمكن، بين 20 و22 يونيو.

الاعتدال وأهميته

على عكس الانقلاب، يحدث الاعتدال عندما يكون محور الأرض متعامدًا مع مدارها، مما يؤدي إلى توزيع متساوٍ لضوء الشمس بين نصفي الكرة الأرضية، يُعرف الاعتدالان باسم الاعتدال الربيعي والخريفي، ويحدثان في مارس وسبتمبر على التوالي، خلال هذه الأيام، يكون طول النهار والليل متساويًا تقريبًا في كل أنحاء العالم.

الفرق بين الفصول الجوية والفلكية

تختلف الفصول الفلكية عن الفصول الجوية من حيث طريقة تحديدها، تعتمد الفصول الجوية على تقسيم العام إلى أربعة فصول مدتها ثلاثة أشهر لكل فصل بناءً على أنماط درجات الحرارة، في حين تعتمد الفصول الفلكية على حركة الأرض حول الشمس، إذ تبدأ بفصول الانقلابات الشمسية والاعتدالات.

متى يبدأ الشتاء؟

وفقًا لوكالة ناسا، حدث الانقلاب الشتوي في تمام الساعة 4:20 صباحًا بالتوقيت الشرقي وبهذا يبدأ فصل الشتاء رسميًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بينما يحتفل النصف الجنوبي ببداية الصيف.

مع بدء الأيام بالاستطالة اعتبارًا من اليوم، يشكل الانقلاب الشتوي نقطة تحول في دورة الضوء والظلام على كوكبنا.