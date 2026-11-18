رحلة مضنية تتطلب رؤى مدروسة وخطوات معقدة وجهوداً مكثفة، تلك التي تتسابق خلالها الروايات الأدبية نحو حلم العالمية، وذلك عبر الوصول إلى قائمة «نيويورك تايمز» الشهيرة للكتب الأكثر مبيعاً، التي تشكل معياراً للنجاح في عالم النشر، أو إلى قائمة جائزة «البوكر»، التي تمثل علامة مرموقة في عالم الأدب، واعترافاً دولياً بقيمة العمل الأدبي ومبدعه.



ووسط هذا الزخم تطل الرواية العربية محاولة تخطي عقبات عديدة، تعترض طريقها إلى العالمية، بعضها يكمن في ظروف تعانيها أقطار عربية في العصر الراهن، وأخرى ترجع إلى أسباب إعلامية، تعوق القدرة على الانتشار، هذا إلى جانب ضعف حركات الترجمة في الوطن العربي، التي تحول دون إمكانية مخاطبة الآخر.



«البيان» طرحت الملف بين أيدي مبدعين ممن لهم اهتمام بالشأن الأدبي في هذا المجال، واستطلعت آراءهم في القضية مضيئة على أبرز تشعباتها، وناقشت العوامل المحيطة بتحديات وصول الرواية العربية إلى العالمية، وأتاحت الفرصة لطرح التصورات الممكنة في سبيل تغيير هذا المشهد إلى الأفضل.



مفهوم مغلوط



وفي هذا السياق أوضح الروائي الإماراتي علي أبو الريش أن الأدب عموماً رسالة ضمن رسائل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ولكن رسائل الأمة العربية لا تصل إلى العالم، الذي لا يستمع إلا إلى طرقات الأقدام الثقيلة، مؤكداً أن هذا المفهوم الغربي المغلوط يقف عائقاً، وأن صوتنا الإعلامي لم يزل يتعثر في محليته في مقابل الآلة الإعلامية الضخمة، التي استطاعت أن تغير مفاهيم، وتجعلها حقائق موضوعية على الرغم من أنها مجرد فقاعة فكرية.



ولفت أبو الريش إلى مسألة التصنيف والاصطفافات، التي تطوق وعي العالم، وقاعدة «إن لم تكن معي فأنت ضدي»، والعلاقة غير المتعادلة، التي يريد أحد طرفيها قيادة المركبة الحضارية بمفرده، ما يستدعي عملاً عربياً جاداً، منوهاً بأن في الوطن العربي إمكانات إبداعية واسعة، وأكثر من نجيب محفوظ، لكننا نفتقد الوعاء السميك الذي يحمل هذا الصوت، ولا يلقيه في منتصف الطريق ثم يقول: «مع الأسف، إننا لا نستطيع مجاراة الآخر».



ورأى أنه لا توجد أساساً حركة ترجمة بمعناها الصحيح، بل مجرد شذرات كتب تُرجمت بتطوع من دور نشر أو أشخاص، وهو ما لا يؤدي المهمة التاريخية الهادفة إلى التواصل بندِّية، داعياً إلى ضرورة التخلص من عُقد النقص، والخوف من ملامسة وعي الآخر، والاستناد إلى مفاهيم تدرك أهمية الحضور في العالم بوصفنا أمة لها تاريخها الإبداعي العريق.

من جانبها نوهت الروائية الإماراتية فتحية النمر بأن الرواية في بعض الأقطار العربية حققت نجاحاً كبيراً، ونافست الروايات في الوصول إلى العالمية، وأن هذا ليس بالنسبة إلى كبار الكتَّاب فحسب، بل حتى الشباب، وأن بعض هذه الكتب حصد جائزة «البوكر»، وجوائز أجنبية أخرى، مشيرة إلى أن العرب يكتبون بشغف ولغة قوية ووعي جيد بفنون الكتابة وشروط الرواية، وأن هذا هو المفتاح السحري، لكن الإنجاز ما زال محدوداً، وفي حاجة إلى جسر يوصلنا إلى الغرب، هو الترجمة.



وقالت فتحية: «الترجمة عندنا من الأجنبية إلى العربية هي الأنشط، فنحن نطلع على ما يكتبه الغرب والشرق من غير العرب، وعلى نتاجاتهم ونُعجب بها، وكثير منها لكتَّاب غير معروفين، ولو وضعنا الترجمة في خدمة الأدب الجيد بغض النظر عن الأسماء لوصلت الكتابات العربية إلى العالم والعالمية»، لافتة إلى أن الترجمة تحتاج إلى أن تكون حركة متعددة المنافذ، بحيث لا تتم عن طريق الجهات الرسمية فحسب، التي لا تترجم سوى الكتب الفائزة في المسابقات».

تحديات وطنية

وأكد الناقد الأدبي الدكتور يوسف حطيني أن الرواية العربية تواجه صعوبات على مستويات متعددة تقف في طريق انطلاقها نحو العالمية، بعضها يتعلق بطبيعتها، وبعضها يتعلق بتصديرها إلى العالم، وأن الأدب العربي الحديث عامة، بما فيه الرواية، أدب مشغول بتحقيق الذات، مشيراً إلى أن الوطن العربي تحاصره تحديات، تتعلق بتحقيق الهوية الوطنية في خضم عالم معولم، تكون فيه جدارة البقاء للإنساني الذي تجاوز الحالة الوطنية.

وقال حطيني: «ثمة صعوبة أخرى تتجلى في عدم نقل التجارب الأدبية المميزة إلى العالم بشكل كافٍ، سواء أكان ذلك نتيجة قلة الترجمات من العربية إلى اللغات الأجنبية، أو عدم احترافيتها»، مؤكداً أن الترجمة قدمت كلاسيكيات الأدب العربي إلى العالم، وأن روايات عربية تُرجمت إلى لغات مختلفة (مثل روايات غسان كنفاني ونجيب محفوظ وغيرهما)، غير أن حركة الترجمة لا تزال ضعيفة؛ لأنها لا تعتمد غالباً على المؤسسات، بل على الأفراد.

ولفت إلى عدم نضج ثقافة الوكلاء الأدبيين في الذهنية العربية، وعدم انتشارها بالشكل الفعَّال، وأن التجارب محدودة في هذا المجال على الرغم من نجاعتها، مبيناً أن هؤلاء الوكلاء يقومون بدور أساسي في التفاوض مع دور النشر، ويؤمِّنون عقود ترجمة الإصدارات، ويحمون حقوق مؤلفيها، ويسهمون في تقديمها إلى المعارض الأدبية، ويحررون بعضها أحياناً.

خلطة إبداعية

من جهتها رأت الناقدة كنانة حاتم عيسى أن الأدب الروائي تسيَّد المشهد الثقافي العربي المعاصر برغم وجود الغث والسمين، إلا أننا الآن أمام عين راصدة، تمجّد أدباء الجوائز الذين يصرِّحون بأنهم يضعون نصب أعينهم الخلطة السردية المتكاملة لتحقيق النجاح رغبة بالتكثيف الإعلامي، موضحة أن تحديات انتشار الرواية العربية عالمياً أكبر من مجرد خلطة إبداعية، هدفها الفوز والاستحقاق.

وقالت كنانة: «إن التسويق الإعلامي النخبوي، الذي تقدمه مدرسة النقد الداعمة للموضوعة الأدبية النخبوية هو حد ضابط وفاصل، يربط القبول الشعبي للعمل الأدبي الروائي بمعايير التفوق، التي ترفع العمل الأدبي فنياً وموضوعياً لمصاف الأدب الإنساني الخالد، الذي يتجاوز فكرة المرحلية والتوثيق التأريخي، وينتقل بالعمل الأدبي إلى مصاف الأدب الأصيل الذي يدور حول قضايا عضوية، وإشكالية إنسانية تعبر عن رؤيوية أصيلة وحقيقية».

ولفتت إلى مشكلات صناعة النشر العربية، التي أبرزها أن عادة القراءة لم تعد أصيلة لدى القارئ العربي، ما أدى إلى تقليل الكميات المطبوعة والقصور في تسويقها وتوزيعها.

برامج غائبة

وأوضحت الوكيلة الأدبية رولا البنا أن الرواية العربية ما زالت تعاني عقبات متشابكة، تحول دون وصولها إلى القوائم العالمية المرموقة مثل «نيويورك تايمز» أو «البوكر»، عازية ذلك إلى محدودية حركة الترجمة، وضعف المقروئية العالمية للنصوص العربية، وغياب البرامج المستدامة التي ترافق الكتَّاب في جولات أدبية وأكاديمية حول العالم.

وقالت: «الرواية لا تكفي وحدها لتخترق الأسواق، بل تحتاج إلى ترويج وحضور مستمرين، وهو دور ينبغي أن تضطلع به وزارات الثقافة والمؤسسات العربية»، مشيرة إلى أن حركة الترجمة إلى اللغات الأجنبية لا تزال متواضعة وبطيئة مقارنة بحجم الإنتاج العربي، وأن المطلوب خطة استراتيجية، تشمل برامج ترجمة ممنهجة، واختيار نصوص قادرة على مخاطبة القارئ العالمي، وتأمين قنوات توزيع قوية، وحملات ترويجية ترافق الترجمة.

وتناولت رولا قضية المسؤوليات الملقاة على عواتق وكلاء الحقوق في هذا الشأن، داعية إلى ضرورة التمييز بين وكيل الحقوق، الذي يركز على التفاوض بشأن صفقات الترجمة والتحويلات (مثل السينما والتلفزيون)، وبين الوكيل الأدبي، الذي تبدو مسؤوليته أوسع؛ إذ تشمل تمثيل الكاتب بكل ما يخص مسيرته الإبداعية والمهنية.





