بين سحر الغلاف ودهشة المضمون، تتشكل هوية الكتاب في رحلة إبداعية تتشابك فيها رؤية المؤلف مع خبرة الناشر، وتتقاطع خلالها الكلمة مع الصورة والتصميم، فمن يملك القرار الجمالي في صياغة هذه الهوية؟ وإلى أي مدى تمتد مسؤولية الكاتب لتشمل التفاصيل الفنية والإخراجية لإصداره؟

أسئلة استطلعت «البيان» آراء عدد من الكتّاب والناشرين بشأنها، في أجواء معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الحالية، لتضيء على طبيعة العلاقة بين طرفي صناعة الكتاب، وحدود المسؤولية الإبداعية لكل منهما، ومساحات التوافق والاختلاف في رسم ملامح العمل قبل وصوله إلى القارئ.

يؤكد الدكتور خالد الهاشمي، مؤلف كتاب «من التنوع إلى التحفيز»، الدور المحوري للمؤلف في تشكيل الهوية البصرية للإصدارات الثقافية، مشيراً إلى أن التصميم يتجاوز حدود الشكل الجمالي ليغدو رسالة واعية تعكس مضمون الكتاب، وتترجم أبعاده الفكرية إلى لغة بصرية تصل إلى القارئ والمستفيد.

ويوضح الهاشمي أن إعداد الكتاب وتصميمه شهدا عملاً مشتركاً وتشاوراً مستمراً مع دار النشر، مؤكداً أن مشاركته كانت واسعة وفاعلة، حرصاً على إخراج الإصدار برؤية بصرية محددة تنسجم مع تطلعاته الإبداعية.

وفي هذا السياق، يستحضر التحدي الذي واجهه فريق العمل بشأن فكرة الوجهين العربي والإنجليزي، موضحاً أن دار النشر واجهت في البداية بعض الصعوبة في استيعاب الفكرة وتطبيقها، إلا أنه تمسك بتنفيذها بهذا النمط المبتكر، رغبة في توسيع دائرة المستفيدين من الإصدار وتحقيق أقصى فائدة ممكنة لقطاع عريض من القراء.

الانطباع الأول

وترى الكاتبة شيرين نبيل أن مسؤولية المؤلف تتجاوز حدود النص لتشمل الجوانب الفنية والإخراجية للعمل، مؤكدة أن الغلاف والتصميم يشكّلان عنصراً أساسياً في جذب القارئ وتكوين انطباعه الأول عن الكتاب، فضلاً عن دورهما في إبراز دلالاته وتأطير معانيه.

وتوضح شيرين، التي وقّعت كتابها الجديد «في الذاكرة»، أن اكتمال التجربة الأدبية يرتبط بتكامل النص مع هويته البصرية، مشيرة إلى أن الكتاب، الذي يغوص في سراديب النفس البشرية، شهد تعاوناً مع دار النشر لوضع اللمسات الأخيرة على تصميمه، بما يعزز الانسجام بين المضمون والشكل الفني ويمنح العمل ملامحه المتكاملة.

لوحة متكاملة

ويؤمن الكاتب والفنان بيتر نعمة بأن المسؤولية الإبداعية تبدأ من وعي المؤلف بكل حرف يخطه، موضحاً أن العمل الأدبي ينبغي أن يحمل روح اللوحة الفنية المتكاملة، بما تمتلكه من قدرة على مخاطبة الحواس واستثارة الوجدان.

وفي حديثه عن إصداره الجديد «على مشارف السكون»، يشير نعمة إلى أن تلاقي الفنون مع الكتابة يفتح آفاقاً أرحب للتواصل مع المتلقي، ويمنحه مفاتيح متعددة للتأويل، تعينه على استكشاف أبعاد دلالية وجمالية تتجاوز حدود الصورة والكلمة والصوت.

ويضيف أن رحلة نشر كتابه تبلورت عبر تعاون وثيق مع دار النشر، تضافرت خلاله الجهود الفنية والتحريرية للاهتمام بمختلف تفاصيل الإصدار، مؤكداً انفتاحه على اختلاف وجهات النظر، وإيمانه بحق الناقد في تقييم العمل من حيث النص والتصميم، وقراءته من زوايا ورؤى متعددة.

شراكة حقيقية

ويؤكد مهند حلوة، مدير دار «كنوز المعرفة» للنشر والتوزيع، أن صناعة الكتاب لا تكتمل بمعزل عن مؤلفه، مشدداً على حرص الدار على ترسيخ شراكة حقيقية معه في مختلف مراحل إعداد العمل الأدبي أو العلمي وإخراجه إلى النور.

ويوضح حلوة أن دور الدار يتمثل أساساً في تيسير وتسريع عمليات النشر والتوزيع، والمشاركة الفاعلة في المعارض، معتبراً أن الكاتب يظل صاحب الكتاب والشريك الأبرز في صناعته.

ومن هذا المنطلق، تحرص الدار على إشراكه في التفاصيل كافة، بدءاً من تصميم الغلاف ونوع الخط والتنسيق الفني، وصولاً إلى عدد الصفحات، بما يضمن رضاه عن الصورة النهائية لمنجزه.

ويتناول مدير «كنوز المعرفة» التحديات التي قد تنشأ أحياناً نتيجة تباين وجهات النظر مع بعض المؤلفين بشأن الرؤى الفنية أو تصاميم الأغلفة، موضحاً أن الدار تعتمد الحوار لإقناع الكاتب بالمعايير الفنية والطباعية الأنسب، أو التوصل إلى حلول توافقية ترضي الطرفين، خصوصاً عندما ترتبط المسألة باعتبارات فنية قد تؤثر في جودة الطباعة أو المظهر العام للكتاب.

وفي إطار حرصها على إشراك المؤلف في اتخاذ القرارات الفنية، تتبع الدار، بحسب مهند حلوة، منهجية تقوم على إرسال نماذج أولية تتضمن خيارات متعددة للخطوط، بما يتيح للكاتب حرية الاختيار والتعديل قبل اعتماد الشكل النهائي.

ويؤكد حلوة، في المقابل، أن المسؤولية العلمية والموضوعية لمحتوى الكتاب تقع بالدرجة الأولى على عاتق المؤلف، باعتباره الأقدر على الإحاطة بمادته وتخصصها.

تشاور مستمر

وتبيّن الدكتورة ليلاس شاهين، الشريك المؤسس في دار «شاهين» للطباعة والنشر والتوزيع، أن إنجاز الكتاب في صورته المتكاملة يقتضي ترابط عناصره، من المحتوى إلى الجوانب الفنية والغلاف، بحيث تتآلف جميعها في صياغة متجانسة.

وتوضح أن الدار تعتمد التشاور المستمر مع المؤلف، وتحرص على منحه مساحة للتعبير عن رؤيته والتصور الذي يحمله لشكل الكتاب، والصورة التي رسمها في ذهنه خلال مرحلة التأليف.

وتشير إلى أن رؤية الكاتب قد تتفق أحياناً مع التقدير الفني للدار أو تختلف عنه، وهو ما يجعل تبادل وجهات النظر وسيلة لتوضيح تصورات الجانبين والوصول إلى رؤية مشتركة.

وتضيف شاهين أن رؤية الدار تتسم بالشمول، إذ تجمع بين الاعتبارات الأدبية والفنية، لافتة إلى أهمية ارتباط عنوان الكتاب بمضمونه من دون أن يكشف فكرته كاملة، بما يحافظ على خصوصيته ويتيح للقارئ مساحة لتحليل الأفكار والتعمق فيها.