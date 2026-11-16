«من الوجن رحلة لم تنتهِ».. ذاكرة مكان وسيرة إنسان

لم يكن «الوجن» مجرد مكان عبرت منه الحياة، بل ذاكرة سكنت صاحبتها، وحملت معها وجوه الطفولة وأصوات الراحلين وتفاصيل زمن لا يعود.

ومن هذه الذاكرة أطلت الكاتبة والشاعرة الدكتورة نعيمة عبداللطيف قاسم إسماعيل، على قرّائها في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، عبر إصدارها الجديد «من الوجن رحلة لم تنتهِ»، الصادر عن دار حياة للنشر، في مشاركة تحتفي بوصول رصيدها الأدبي إلى الرقم عشرين.

ويحمل الكتاب عنواناً فرعياً «ذاكرة مكان... وسيرة إنسان»، في حين تستوقف القارئ على غلافه عبارة «حين مرّ زايد من هنا...»، التي تفتح نافذة على فصل استثنائي من الذاكرة، يتصل بحضور المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في مسيرة المكان والإنسان، عام 1980 وما تركته تلك المرحلة من أثر في وجدان الكاتبة.

وفي هذا العمل، لا تكتب قاسم سيرتها بوصفها استعادة لمحطات شخصية فحسب، بل تعيد تشكيل علاقة الإنسان بالمكان، وتستحضر حكايات الطفولة والعائلة والتحولات الاجتماعية، وما رافق رحلتها التعليمية من تجارب الغربة والفقد والصبر والعمل. وتتحول التفاصيل التي قد تبدو صغيرة في حياة أصحابها إلى شواهد إنسانية تحفظ ملامح زمن وتمنح الذاكرة حقها في البقاء.

ويمثل «من الوجن.. رحلة لم تنتهِ» محطة مختلفة في تجربة قاسم الأدبية؛ إذ تنتقل فيه من التعبير عن المشاعر والتجارب إلى توثيق جذورها ومسيرتها، في محاولة لإنصاف سنوات من الحياة بما حملته من تحديات وإنجازات، ولتقديم شهادة تتجاوز حدود السيرة الفردية إلى ذاكرة جيل ومكان.

وتشارك الكاتبة كذلك بإصدارها «غبار الزمن»، وهو عمل مسرحي مونودرامي يستثمر الصوت الفردي في التعبير عن التجربة الإنسانية، ليضيف بُعداً درامياً إلى مسيرتها الإبداعية المتنوعة.