إطلاق الدورة الحادية عشرة من جائزة محمد بن راشد للغة العربية

أعلنت جائزة محمد بن راشد للغة العربية، اليوم، إطلاق دورتها الحادية عشرة، وذلك خلال جلسة انعقدت في مكتبة محمد بن راشد بدبي، ضمن أعمال الدورة الثالثة من قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2026، التي تستمر حتى الغد (17 نوفمبر الجاري).

وشهدت الفعالية الإعلان الرسمي عن فتح باب الترشح للدورة الجديدة من الجائزة، واستعراض أبرز أهدافها ودورها في دعم المبادرات والمشروعات الرائدة، وتعزيز مكانة اللغة العربية وتوسيع حضورها في مختلف مجالات الحياة، بما يسهم في ترسيخ استخدامها والارتقاء بمسارات النهوض بها محلياً وعالمياً.

وتواصل الجائزة، من خلال دورتها الحادية عشرة، مسيرتها في الاحتفاء بالجهود والمبادرات النوعية التي تسهم في خدمة اللغة العربية وتطوير أدوات حضورها، وإبراز التجارب المتميزة في مختلف المجالات المرتبطة بها، بما يعزز مكانتها لغةً للمعرفة والإبداع والتواصل الحضاري.

ويأتي إطلاق الدورة الجديدة في إطار الحراك الثقافي والمعرفي الذي تشهده قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر، التي تجمع مؤسسات وخبراء ومختصين لاستشراف مستقبل مؤسسات المعرفة، ومناقشة التحولات التي تفرضها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي على صناعة المعرفة وسبل تعزيز الثقة بمنظومتها.

وفي تصريح خاص لـ«البيان»، أكد بلال البدور، الأمين العام لجائزة محمد بن راشد للغة العربية، التطلع لمشاركة واسعة وكثيفة من قبل المهتمين بالشأن اللغوي، سواء أكانوا مؤسسات أو أفراداً، معرباً عن أمله أن تشهد الدورة الحالية إقبالاً أكبر.

وأوضح أن الدورة الماضية سجلت مشاركة 56 دولة، مما يرفع سقف الطموحات لزيادة عدد الدول والجهات المشاركة في النسخة الجديدة المعلن عنها.

وأكد الأمين العام للجائزة أن فروع وفئات الجائزة المختلفة صُممت لتخدم اللغة العربية في شتى القطاعات الحيوية، وتشمل: التعليم والإعلام والثقافة والفكر والتقانة والدراسات الاستراتيجية للغة العربية.

من جانبه، أوضح سمير محمد عبد الرحمن، المنسق العام لجائزة محمد بن راشد للغة العربية، أن الجائزة انطلقت مسيرتها في عام 2014، ونجحت حتى اليوم في إكمال 10 دورات زاخرة بالنجاح والتميز.

مشيراً إلى أن الدورة الأخيرة شهدت إقبالاً واسعاً بمشاركة ما يقارب 2,800 مشارك، ليصل إجمالي عدد المشاركين على مدى الدورات السابقة إلى أكثر من 19,000 مشارك.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس الانتشار المتنامي للجائزة وتحقيقها زيادة سنوية ملحوظة في أعداد المشاركين بمختلف دوراتها. وعلى صعيد التطلعات المستقبلية، أضاف المنسق العام أن إدارة الجائزة تأمل خلال العام الحالي زيادة رقعة الانتشار الدولي، مستهدفة الوصول إلى 65 دولة مشاركة، وذلك بعد أن بلغ عدد الدول المشاركة في الدورة الماضية 56 دولة، إلى جانب العمل على زيادة عدد المشاركين في المبادرات المرتبطة بالجائزة.

وبيّن التقرير أن الجائزة تخصص مكافأة مالية قدرها 70 ألف دولار لكل فائز من الفائزين، بإجمالي مالي يبلغ 770 ألف دولار موزعة على 11 فائزاً. وفي ما يتعلق بحفل التكريم، لفت المتحدث إلى أنه سيتم الإعلان عن موعده الرسمي في وقت لاحق، مع التوقعات المبدئية بأن يُقام الحفل في شهر أكتوبر من عام 2027.

ودعت أمل هاشم مالك، نائب رئيس اللجنة التنظيمية لجائزة محمد بن راشد للغة العربية العاملين والمهتمين بميدان اللغة العربية للتقدم والترشح بمبادراتهم وبرامجهم في هذه الدورة، مشيرةً إلى أن باب التسجيل مفتوح حتى تاريخ 4 أبريل.

وبيّنت أمل أن المنافسة تتوزع على خمسة محاور رئيسة تضم 11 فئة مختلفة، مع رصد مبلغ 70 ألف دولار جائزة للفائزين، مؤكدةً أهمية مشاركة الجميع لاغتنام هذه الفرصة.