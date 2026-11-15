عائشة الياسي تحيي دفء الرسائل بـ«نادٍ للتعافي»



في عالم تتسارع فيه نبضات الشاشات، حيث تمرّ الكلمات وتتلاشى دون أن تترك أثراً، تنطلق الكاتبة الإماراتية عائشة الياسي في رحلة معاكسة للزمن؛ رحلة تبدأ من ورقة وقلم، وتمر عبر صندوق بريد، لتصل مباشرة إلى أعماق الروح.

فعبر مشروعها التفاعلي الفريد «نادي الرسائل للتعافي»، لم تطرح عائشة مجرد مبادرة للكتابة، بل أسست مساحة دافئة لاستعادة عمق التواصل الإنساني وتأمل الذات في مواجهة صخب العالم الرقمي.



تبدأ حكاية كل رسالة مع مطلع كل شهر، حين تُولد فكرة جديدة تحوّل البطاقة البريدية إلى لوحة فنية وتجربة وجدانية. وبالتعاون مع فنانات إماراتيات مبدعات، تُزين عائشة بطاقاتها برسوم تشكيلية ملهمة، ترافقها ملصقات إبداعية وأسئلة تأملية عميقة، تحرك الساكن في وجدان المتلقي وتدعوه للتوقف والتمهل؛ ليتساءل عن تفاصيل حياته التي غفلت عنها العين في زحام اليوميات.



فالرسالة هنا ليست مجرد كلمات عابرة، بل هي «علاج بالبريد» ودعوة للتطبّب النفسي واستحضار الذاكرة. ولأن الأفكار الملهمة تبدأ من القضايا الإنسانية البسيطة، تستعرض عائشة، خلال حديثها لـ«البيان»، إحدى رسائلها الخاصة التي حملت صورة من طفولتها التقطتها عدسة والدها قبل نحو ربع قرن.



من خلال هذه الصورة، نثرت عائشة أسئلة شفافة حول قطار العمر الذي يمر سريعاً، وضرورة التباطؤ لنعيش اللحظة ونستمتع بالحياة بجانب من نحب، مبرهنة على قدرة الرسالة الورقية على أن تفتح أبواباً مغلقة للذاكرة وتمنحنا لحظات صفاء استثنائية.



ولم تتوقف التجربة عند حدود الرسائل البريدية، بل انتقلت إلى حيز التفاعل الحي في أول مشاركة ميدانية للمبادرة خلال معرض «لا شيء يُذكر»، الذي احتضنه أخيراً «مركز كتبنا الثقافي» في دبي، ليعيد النظر في مفهوم اللحظة وما تستحقه من توثيق. وهي مشاركة جاءت بعد دعوة خاصة من القائمين على المعرض الذين خاضوا تجربة شخصية ملهمة مع هذا البريد العلاجي.



هناك، فتحت عائشة باباً للزوار لإرسال رسائل مجانية إلى أحبائهم، شريطة أن تُكتب بخط اليد وتحمل مشاعر صادقة؛ من اعتذار تأخر، أو حب لم يُنطق، أو امتنان غطاه الغبار. وتكفلت المبادرة بإيصال هذه المشاعر فعلياً عبر خدمات التوصيل والبريد المباشر، لتتحول المساحة الفنية إلى ملتقى ينبض بقلوب متلهفة لتلمّس دفء الرسائل.



وتؤكد عائشة الياسي أن المبادرة تلقى إقبالاً متزايداً وشغفاً لافتاً، لا سيما بين فئة الشباب من منتصف العشرينيات حتى الثلاثينيات، حيث يتجاوز عدد الرسائل المرسلة شهرياً حاجز الـ100 رسالة.



وترى عائشة أن هذا الإقبال الشديد من أجيال نشأت في أحضان التكنولوجيا يعكس عطشاً مجتمعياً حقيقياً لوسائل التواصل التقليدية التي تتميز ببعدها اللمسي وذاكرتها المستدامة، بعيداً عن الاستهلاك الخاطف والمجرد للمحادثات السريعة.

ويقدم «نادي الرسائل للتعافي» تجربة إنسانية تمتزج فيها أدبيات البريد بالأنامل المبدعة والفن التشكيلي؛ ليثبت أن الرسالة المكتوبة باليد، وإن أبطأت في الوصول، تملك قدراً من السحر والخلود يجعل أثرها يبقى حياً في القلوب إلى الأبد.