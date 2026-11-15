نوادر مخطوطات عُمان.. شواهد على أسرار التاريخ



في قلب العرس الثقافي لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، حيث تتلاقى حضارات الشعوب وتتفتح عيون التاريخ على صفحات الماضي، احتضن جناح سلطنة عمان، ضيف شرف المعرض، عوالم مدهشة تنبض بالحياة، تأخذ زوارها في رحلة ساحرة عبر الزمن. وهناك، بين رفوف العراقة والأصالة، وقفت اختصاصية فهرسة المخطوطات أفراح الغافري لتزيح الستار عن كنوز لا تُقدَّر بثمن، راويةً حكايات تسردها أمهات الكتب والمخطوطات النادرة.



استهلت الغافري، في حديثها لـ«البيان»، سردها التوثيقي بالإضاءة على ركن المخطوطات العمانية، مشيرة إلى أن الركن يضم أقدم مخطوطات السلطنة التي يصل عمرها إلى 889 عاماً. وتتوسط هذه الدرر نسخة فريدة تعود جذورها إلى سنة 531، حاملة في طياتها سيَر علماء عمان وشواهد حيَّة على أحداث تاريخية مفصلية طبعت تلك الحقبة الزمنية.

ولم تتوقف عجائب الركن عند هذا الحد؛ إذ تبحر الغافري بالحاضرين نحو آفاق إبداعية فريدة، مبينة أن الركن ضم مخطوطة قرآنية نادرة للشيخ عبدالله بن بشير الحضرمي. وعن هذا المصحف الفريد، توضح الغافري أنه تميز بأسلوب كتابي استثنائي قُوبل بطريقة تقابلية تناظرية؛ حيث يبدأ السطر الأول بالحرف الذي ينتهي به السطر الأخير، بينما يبدأ السطر الواقع في المنتصف بحرف يقابله الحرف ذاته في الصفحة المقابلة.

وفي محطة مفعمة بعبق الملاحة وأسرار البحار، سلطت الاختصاصية الضوء على مخطوطة علمية فريدة في علم البحار للنوخذة ناصر الخضوري. هذه المخطوطة الفريدة دوّن فيها البحار خبايا البحار، والبلدان، والموانئ، والبنادر التي وصل إليها، لتغدو المرجع الأساسي والأمين لكل البحَّارة الذين أتوا من بعده.

أما في رحاب أدب الرحلات وسحر الاكتشاف، فتؤكد أفراح الغافري أن الركن زخر بمخطوطة «تنزيه الأبصار في رحلة سلطان زنجبار».

وقد دوّن الكاتب زاهر النخلي عبر صفحاتها تفاصيل الرحلة التاريخية التي انطلق فيها حاكم زنجبار من وطنه متوجهاً إلى لندن، موثقاً بدقة متناهية كل اللقاءات والمحطات والأماكن التي زارها وشاهدها، مثل مقر الحكم، وقصر الملكة فيكتوريا، ومكاتب البريد، وغيرها من المعالم.

ولم تُغفل الذاكرة المخطوطة الجانب الفقهي والشرعي؛ إذ توضح الغافري وجود مخطوطة فقهية شاملة شرحت مختلف علوم الشريعة. وتختتم الاختصاصية سردها التاريخي المُلهم بالإضاءة على نموذج نسائي عماني مضيء في طلب العلم، وهي العالمة الجليلة عائشة الريامية، التي بذلت جهدها كله في تحصيل العلم حتى بلغت مرتبة الإفتاء، باذلةً أموالها في نسْخ الكتب وتجليدها حفظاً للعلم ونشراً له.