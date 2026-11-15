«القيادة الذكية».. كتاب يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء المدرسي



في وقت تتسارع فيه التحولات الرقمية داخل المؤسسات التعليمية، وتتزايد الحاجة إلى تطوير أساليب الإدارة المدرسية بما يواكب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، قدمت التربوية سهى القدسي، المعلمة ومنسقة قسم اللغة العربية بإحدى المدارس الخاصة في دبي، رؤية علمية لتطوير الأداء المدرسي بالاستفادة من التقنيات الذكية، تركز على الانتقال من الإدارة التقليدية القائمة على متابعة النتائج إلى ممارسات أكثر قدرة على تحليل البيانات واستشراف التحديات ودعم القرارات التربوية.



وجاءت هذه الرؤية من خلال كتابها الجديد «القيادة الذكية: توظيف الذكاء الاصطناعي في مراقبة الأداء المدرسي وتقييمه»، الذي وقعته ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، والصادر عن دار حياة الكتب للنشر والتوزيع في الشارقة.

ويتناول في 217 صفحة إمكانات الذكاء الاصطناعي في تطوير القيادة المدرسية، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز كفاءة التقييم المؤسسي، مع طرح نموذج تطبيقي مقترح يمتد إلى 12 شهراً.



وأوضحت سهى القدسي أن اهتمامها بإعداد الكتاب جاء انطلاقاً من أهمية البحث في مستقبل القيادة المدرسية في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى الاستفادة من هذه التقنيات في تطوير آليات متابعة الأداء والتقييم والتخطيط، بما يساعد المؤسسات التعليمية على التعامل مع التحديات بصورة أكثر فاعلية. وأضافت أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة أمام القيادات المدرسية للاستفادة من البيانات في فهم واقع الأداء التعليمي، وتحديد فرص التطوير، والتنبؤ بالتحديات المحتملة، مؤكدة أن نجاح هذه التطبيقات يرتبط بقدرة المؤسسات على توظيفها ضمن رؤية تربوية واضحة، تراعي احتياجات المعلمين والمتعلمين.



وأكدت أن التطور التقني لا يلغي الدور الإنساني للقائد التربوي، بل يزيد أهمية امتلاكه المهارات اللازمة لتفسير البيانات وتوظيف نتائجها في اتخاذ القرارات، مشيرة إلى أن القيادة المدرسية الفاعلة تحتاج إلى الجمع بين الخبرة المهنية والذكاء العاطفي، والقدرة على الاستفادة من الأدوات الرقمية الحديثة.



ويناقش الكتاب أهمية الانتقال من الأساليب التقليدية في متابعة الأداء المدرسي إلى توظيف التحليل الذكي للبيانات، بما يساعد على رصد المؤشرات التعليمية، وتحديد جوانب القوة والضعف، وتطوير خطط التحسين، وفق احتياجات المؤسسة التعليمية.

ويبرز الإصدار مفهوم «القيادة الهجينة»، الذي يجمع بين الذكاء العاطفي للقائد التربوي وقدرات الذكاء الاصطناعي التحليلية، باعتباره أحد الاتجاهات التي يمكن أن تدعم تطوير الإدارة المدرسية، دون تحويل العملية التعليمية إلى منظومة تعتمد على المؤشرات الرقمية وحدها. ويطرح الكتاب نموذجاً مقترحاً لتوظيف الذكاء الاصطناعي في القيادة المدرسية، يقوم على ستة مكونات وست مراحل متدرجة، تشمل التخطيط، وتشخيص الجاهزية وبناء القدرات، والتجريب المحدود، والتوسع في التطبيق، والمتابعة وقياس الأثر، والحوكمة والتحسين المستمر.



ويؤكد الكتاب أن التحول الرقمي الناجح لا يتحقق بمجرد توفير الأنظمة التقنية، وإنما يتطلب تطوير قدرات القيادات المدرسية، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتوفير بيئة مؤسسية تدعم الاستخدام المسؤول للبيانات.

ويتكون الإصدار من ثلاثة أجزاء تضم 12 فصلاً، تتناول الأسس النظرية والتطبيقات العملية ومقترحات التفعيل، إلى جانب استعراض تجربة دولة الإمارات في التحول الرقمي التعليمي، والتجربة الماليزية التي خصص لها فصلين.