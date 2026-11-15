«العمر مجرد رقم».. رحالة هندي يجوب 82 دولة ويواصل مغامراته حول العالم

استعرض الرحالة والكاتب الهندي كي. إن. موهانان نامبيار، خلال مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، تجربته في السفر إلى 82 دولة حول العالم، والتي بدأها برفقة زوجته بعد بلوغه الخمسين من عمره، وصولاً إلى القارة القطبية الجنوبية في السبعينيات من عمره، مؤكداً أن التقدم في السن لا يشكل عائقاً أمام المغامرة واكتشاف العالم.



وقال نامبيار، إن شغفه بالسفر بدأ منذ طفولته من خلال قراءة أدب الرحلات ودراسة التاريخ، إلا أن طبيعة عمله موظفاً حكومياً حدّت من فرص سفره، قبل أن يقرر مع زوجته الانطلاق في رحلات لاستكشاف ثقافات الشعوب وعاداتها.



وأوضح أن كتابه «رحلة إلى نهاية العالم: عبر أمريكا اللاتينية إلى أرض البطاريق – القارة القطبية الجنوبية»، وثّق رحلة انطلقت من البرازيل، مروراً بالأرجنتين وباراغواي وأوروغواي وتشيلي، وصولاً إلى مدينة أوشوايا، ومنها أبحر نحو 1200 كيلومتر عبر ممر دريك إلى القارة القطبية الجنوبية، ليكمل بذلك زيارة القارات السبع.



وأشار إلى أن مشاهد الأنهار الجليدية والحيتان ومستعمرات البطاريق، تركت أثراً عميقاً في نفسه، خصوصاً بعدما شاهد مظاهر ذوبان الجليد، ما جعله أكثر إدراكاً لمخاطر الاحتباس الحراري وتأثيراته البيئية.



ولفت إلى أن الكثبان الرملية في منطقة الظفرة، وبرج خليفة في دبي، كانا من أبرز المعالم التي أثارت إعجابه خلال أسفاره، إلى جانب عجائب طبيعية ومعمارية في مختلف القارات.



وأكد أن رحلاته علمته احترام الثقافات المختلفة، وتقدير السلوكيات الإيجابية، مشيراً إلى أن زوجته كانت شريكته الأساسية في المغامرات، إذ تولت الاستعدادات والتجهيزات، بينما أشرف على الترتيبات اللوجستية والمالية.



ووجّه رسالة إلى كبار السن، دعاهم فيها إلى عدم التخلي عن أحلام السفر، مؤكداً أن التخطيط الجيد والحفاظ على الصحة ودعم الأسرة، تجعل اكتشاف العالم ممكناً في مختلف المراحل العمرية، مضيفاً: «الفضول يبقينا شباباً، والعمر مجرد رقم، ورحلتي لم تنتهِ بعد».