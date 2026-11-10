في جوف الحوت: حين تبتلع الأعماق المنطق قبل أن تبتلع البطل

يقف فيلم Whalefall في منطقة وسطى بين دراما البقاء وسينما الوحوش، مطالباً جمهوره بتعطيل حسّه المنطقي السليم منذ الدقيقة الأولى.

بطل الحكاية، جاي غاردينر (أوستن أبرامز)، شاب عاجز عن التكيف مع رحيل والده ميت غاردينر (جوش برولين) قبل عام؛ وبينما مضت والدته زارا (إليزابيث شو) وشقيقتاه إيفا (جين ليفي) ونان (إميلي رود) في حياتهن، ظل جاي أسيراً لماضيه.

يقوده هذا الهوس إلى الغوص منفرداً في مياه المحيط الهادئ بحثاً عن رفات أبيه، لينتهي به المطاف في جوف حوت عنبر، وبحوزته مخزون أكسجين لا يكفيه سوى لساعة واحدة للنجاة والفرار. العمل من إخراج برايان دوفيلد، ومقتبس عن رواية لدانيال كراوس.

تأمل الفرضية التأسيسية للحظة: رجل يغوص في لجة المحيط ليعثر على رفات والده، ولو عظمة واحدة، بعد مرور عام كامل على وفاته. أليست تلك مهمة فرق الإنقاذ والسلطات المختصة؟ كيف لعاقل أن يتوهم قدرته، دون أدنى خبرة في البحث والإنقاذ، على إيجاد أثر له هناك؟ إنها فكرة فجة، وغير قابلة للتصديق، بل وغير مثيرة للاهتمام.

أما الاستعدادات للغوص فتبعث على الحيرة بالقدر ذاته؛ إذ يهبط جاي إلى الأعماق دون أي أداة لقطع الحبال إن علق بها؛ بلا سكين، ولا أداة حادة، ولا حتى مصباح يدوي؛ فقط أسطوانة أكسجين يتيمة. طبعاً بناءً على نصائح والده الميت!

وفور استقراره داخل جوف الحوت، كيف يُتاح لنا أن نرى أي شيء على الإطلاق؟ ندرك تماماً أنه فيلم سينمائي، لكن الظلام الدامس يفترض به أن يلف المكان هناك.

كان وجود مصباح يدوي كفيلاً على الأقل بإضفاء مسحة إقناع، لكنه عوضاً عن ذلك يستعين بقنديل بحر لإنارة عتمة الجوف، ويُطلب منا ابتلاع هذا المشهد ببساطة.

والمثير للدهشة أنه لم ينسَ بطريقة ما جلب سلك تنظيف الصحون المعدني (Steel wool) في هذه المغامرة المرتجلة!

يزداد منطق الفيلم تداعياً مع توالي الأحداث؛ إذ يعثر جاي في النهاية على أداة حادة طبيعية داخل بطن الحوت، لكنه لا يقدم على استخدامها إلا بعد أن يذكره شبح والده بذلك.

ففي اللحظة التي تلمح فيها عين المتفرج تلك الأداة، يقفز الذهن للبديهي فوراً: اطعن الوحش من الداخل ليدفعه رد فعله الغريزي إلى قذفك خارجاً.

غير أن السيناريو يرغمه على الانتظار حتى منتصف الفيلم ليتلقى التلميح من أبيه.يقودنا هذا مباشرة إلى مشاهد الاسترجاع الفني (الفلاش باك)، وهي النقطة الأكثر إخفاقاً في العمل بأسره؛ إذ تثقل كاهل الإيقاع حتى أننا تمنينا لو كان بمقدورنا تمرير المشاهد بسرعة بطريقة «فاست فوروورد».

فلاش باك لا تقدم شيئاً سوى إبطاء وتيرة السرد وإغراق الحكاية في عاطفية رخيصة ومفتعلة لا تطاق.

كما تجهض تلك المشاهد عنصر الإثارة الحركية بالكامل، لكونها المساحة التي اختارها المخرج ليشرح من خلالها ما يجري في جوف الحوت.

وهنا تبرز معضلة بصرية أخرى: نحن لا نفهم قط ما تراه أعيننا؛ فالكاميرا تلتصق بالبطل بضيق خانق، وحين يُبتلع جاي في البداية نراه يصارع كائناً يشبه الأخطبوط دون أن نعي حقيقته.

ويأتي التفسير لاحقاً عبر مشاهد الاسترجاع، متأخراً جداً بحيث يفقد أي قيمة إيضاحية.

نصيحتي لدوفيلد: كان يفترض بهذا المشروع أن يكون فيلماً ملحمياً عن حوت ضخم. أضف ثلاثين دقيقة إلى مدة العرض، وتخلص من مشاهد الفلاش باك بالكامل؛ ابدأ قبل عام من الحادثة وخصص الدقائق الخمس والأربعين الأولى لبناء القصة الخلفية للشخصيات، ثم انقضّ مباشرة على المغامرة في الدقائق الخمس والأربعين التالية، وارفع منسوب التوتر.

هذا تحديداً ما كان الفيلم بأمسّ الحاجة إليه. أما بصورته الراهنة، فالعمل يشكو شحاً في التوتر وغياباً تاماً للمشاهد المحورية التي تعلق بالأذهان.

قد يجد بعض المشاهدين متعة عابرة في هذه الرحلة، فالفرضية بحد ذاتها تمتلك جاذبية لا تُنكر؛ غير أن هذه المغامرة الموزعة مناصفة بين فيلم The Poseidon Adventure وفيلم The Meg صُنعت بمعزل تام عن أي منطق، والمنطق هو العنصر الوحيد الذي لم يكن بوسع هذه القصة الشاطحة أن تنجو وتصمد من دونه.

سؤال أخير يفرض نفسه: ما الذي تفعله إليزابيث شو هنا بالضبط؟