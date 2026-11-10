مطاردة في الغيار الثاني: حين أضاع «ذا مونغووس» إثارة الطريق في رحلة باهتة

لا يقدم فيلم The Mongoose أي جديد يُذكر؛ إذ يبدو أقرب إلى شيك مالي سريع ومريح لليام نيسون، نجم الأكشن المخضرم الذي يواصل الركون إلى وصفة جاهزة استنفد تكرارها وإتقانها مرات عدة من قبل، والفيلم بدوره لا يدعي عكس ذلك قط.

تتتبع الحبكة شخصية رايان «فانغ» فلاناغان (ليام نيسون)، وهو محارب قديم نال أرفع الأوسمة العسكرية، يفر من مسرح جريمة قتل بسرعة 130 ميلاً في الساعة خلف مقود سيارة «شيلبي كوبرا»، ليصنف كهارب وتلاحقه الشرطة عبر الولايات.

يقود الضابط بوب (مايكل تشيكليس) حملة الصيد، بينما يظهر رفاق السلاح القدامى لفلاناغان، تانكر (فينغ ريمز) ومونش (ماركوس توماس)، في الخلفية لأداء أدوارهم المقتضبة؛ كما تشارك تارا (ماريسا تومي) في المشهد، وإن كان دورها باهتاً وضئيلاً للغاية.

الفيلم بأكمله عبارة عن مطاردة سيارات ممتدة، وكان يفترض بتلك النقطة تحديداً أن تشكل مكمن قوته، غير أنها لم تكن كذلك؛ فالمطاردة تفتقر إلى التوتر والجاذبية على حد سواء، وهي أبعد ما تكون عن معايير تحف مثل The French Connection أو Ronin.

حيث كان كل انعطاف للمقود يشعرك بالخطر الحقيقي الداهم.أما هنا، فالأمر أقرب إلى رحلة برية سريعة منه إلى مطاردة خانقة، في ظل غياب شبه تام للإحساس بالجغرافيا، أو حجم المخاطر، أو التهديد الفعلي.

ويبدو أن المخرج مارك فانسيلو، وهو دوبلير ومنسق حركات خطرة (Stuntman) سبق له العمل مع نيسون، قد استشعر رتابة مطاردته وبرودها؛ فكانت حيلته الالتفافية هي استدعاء «هيلين»: مساعدة رقمية تتحدث إلى نيسون أثناء القيادة في توظيف يستحضر مباشرة مسلسل Knight Rider.

وتعد هيلين العنصر الأكثر مجانية وفائضاً عن الحاجة في الفيلم؛ مجرد عكاز لفظي لتوليد حوارات كان ينبغي للحدث الحركي ذاته أن يتكفل بسردها، والمفارقة اللافتة أن سطورها الحوارية تفوق ما أتيح لماريسا تومي في دور تارا.

يبذل تشيكليس في شخصية بوب وسعه ليبدو مخيفاً ومثيراً للرهبة، لكنه يسقط في فخ الكليشيه المكرر: شرطي مطارد رُسمت ملامحه بأعرض الخطوط وأكثرها سطحية.

كما ينحاز الفيلم بوضوح وتعاطف نحو قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي، ويبدو أن تلك هي رسالته الوحيدة؛ ففلاناغان جندي سابق يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، ويريدنا العمل أن نراه كضحية خذلتها المنظومة برمتها.

معضلة الفيلم الكبرى أنه يعجز عن حسم هويته: فهو يميل إلى First Blood وشخصيته الأيقونية (رامبو) ثم إلى Vanishing Point.. ثم يستنسخ Taken خصوصاً في مشهد الاشتباك داخل غرفة النوم بين فلاناغان وتود، والذي يفتقر لأي شحنة توتر.. إنه يستعير من الأفلام الثلاثة معاً دون أن يظفر بفرادة أي منها، ومطاردة السيارات التي تمثل عموده الفقري هي تحديداً أضعف حلقاته.

لا شيء هنا يعلق في الذاكرة، وهو الجانب الأكثر إثارة للأسى؛ ففانسيلو قادم من خلفية المشاهد الخطرة، وكان يفترض بالأكشن أن يسري في جيناته.

وآخر مرة رأينا فيها مجازفاً يتولى دفة الإخراج كانت في سلسلة John Wick، التي تظل الامتياز الحركي الأكثر ابتكاراً في العقد الأخير.

ويأتي The Mongoose ليبرهن على ما يحدث حين يمتلك المجازف الخبرة الميدانية، لكنه يفتقر بالكامل إلى الرؤية الإخراجية.

لم يُمنح رفاق فلاناغان سوى النزر اليسير؛ فـ «تانكر» و«مونش» يخدمان الحبكة في مشاهد الاسترجاع الفني (Flashbacks) لإضفاء بعض السياق، بينما لا يملكان في الخط الزمني الحاضر أي فاعلية حتى المشهد الختامي.

ويبدو ريمز على وجه الخصوص ضجراً ومستسلماً للملل، أو لعله لا يزال أسيراً لشخصية لوثر في سلسلة Mission: Impossible؛ إذ تبدو شخصيته هنا مستنسخة بحذافيرها، حتى إن لقطة تصويره من الخلف داخل مكتبه المنزلي تصرخ بصفته «خبير التقنية»، ناهيك عن أن حواراته لا تخرج عن نمط أدواره المعتادة في تلك السلسلة.

مشاهد الفلاش باك، على أقل تقدير، هي الجزء الأفضل في الفيلم؛ إذ تفيض بالحركة والدراما بدرجة تفوق أي منعطف في المطاردة ذاتها.

كما أن مشهد القتال مع أفعى الكوبرا في الفلاشباك حاز على إعجاب كاتب هذا الموضوع، لا لكونه مبتكراً، بل لأنه يستدعي إلى الأذهان مشهد الثعبان الشهير في فيلم The Trial of Billy Jack عام 1974.

وثمة تفصيلة غريبة تستوقف المشاهد: ظهور مذيعة «CNN» لورا كوتس بشخصيتها الحقيقية، لتخطئ في اقتباس العقيدة العسكرية الشهيرة المتعلقة بعدم ترك أي جندي في الميدان خلف الخطوط.

فيلم The Mongoose ليس كارثة سينمائية بالمطلق، لكنه مطاردة سيارات عاجزة تصر على ألا تتجاوز سرعتها الغيار الثاني.