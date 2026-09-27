3 إصدارات تناقش مأساة الفرد ودهشة الحكاية وتشكل الهوية

لعمل كاروسيل ونشره على إنستغرام



إعداد: منى خليفة الحمودي



«آنّا كارينينا».. تفكيك العزلة الأرستقراطية

تتتبع الرواية حياة «آنّا كارينينا» داخل بيئة أرستقراطية روسية تحكمها التقاليد والسمعة، كاشفةً أثر القيود الاجتماعية في خيارات الفرد المصيرية، ويوازن تولستوي بين مسارها المأساوي ومسار «ليفين وكيتي»، ليرصد الفجوة بين زيف مجتمع المدينة ونقاء الريف، وتتقدم الأحداث عبر ثمانية أجزاء، تربط بذكاء بين فضاءات البيوت ومحطات القطار في بناء ملحمي يكشف التوترات النفسية للمجتمع الروسي، لتنتهي القصة بنهاية حتمية مأساوية تعلن انتصار المجتمع على رغبة الفرد في التحرر.

«الأدب والغرابة».. تشريح البنية السردية

يقدم عبدالفتاح كليطو دراسة نقدية تفكك مفاهيم النص والنوع وآليات السرد، مطبقاً أدواته المنهجية على نماذج أصيلة من التراث العربي، مثل مقامات الحريري وحكاية السندباد، ويبحث الكتاب في طرائق بناء الحكاية، مستقصياً تعدد الأصوات ودور الراوي في توجيه المعنى وبناء الأثر الجمالي، يفتح كليطو أفقاً لقراءة النص التراثي ضمن أسئلة النقد الحديث، مع الحفاظ على خصوصية أشكاله التاريخية، حيث يحلل آليات التلقي والتأويل التي تصنع «غرابة» الأدب وتمنحه الخلود.

«كُدُمبُل».. ميتافيزيقيا الفقد وسؤال الذاكرة

تتناول رواية كُدُمبُل للكاتب فهد العودة عودة راشد إلى قرية القحمة إثر وفاة والدته، وانكشاف صلات معقدة بين العائلة والمكان بعد عثوره على صندوق غامض، ويوظف الكاتب عناصر الواقعية السحرية والتشويق النفسي لبناء عالم تتداخل فيه الذاكرة الفردية مع الموروث الشعبي للجزيرة المعزولة، وتتتبع الرواية أثر الماضي في تشكيل الهوية، مستكشفةً شروخ المعرفة حين تتأخر الحقيقة في التجلي، ليتحول هطول المطر غير المألوف إلى رمز للصدمات النفسية الدفينة والأسرار العائلية المتوارثة.