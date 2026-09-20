9 أقمار اصطناعية صينية للوقاية من الكوارث

أطلقت الصين بنجاح، الأحد، 9 أقمار اصطناعية إلى الفضاء من منطقة دونجفنج التجريبية للابتكار في مجال الفضاء، وتم الإطلاق على متن الصاروخ الحامل من طراز «ليجيان-1 واي18»، حيث دخلت الأقمار المدارات المحددة لها، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا). ومن المقرر استخدام الأقمار الاصطناعية بشكل أساسي في مراقبة البيئة الفضائية، والوقاية من الكوارث، والحد من آثارها، وإجراء التجارب العلمية.

وقالت الشركة، إن سلسلة «ليجيان» نجحت حتى الآن في إرسال مركبة فضائية واحدة، و121 قمراً اصطناعياً إلى الفضاء، بإجمالي كتلة حمولات في المدار تجاوز 21 طناً.

