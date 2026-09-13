هل اقتربت نهاية «المحقق كونان»؟.. مُبتكر السلسلة يكشف التفاصيل

بعد أكثر من ثلاثة عقود على انطلاق مغامرات المحقق الصغير، هل اقتربت نهاية مسلسل الأنمي التاريخي الأشهر «المحقق كونان»؟

انتشرت شائعة انتهاء المسلسل كالنار في الهشيم فور نشر حوار لمبتكر السلسلة غوشو أوياما، والتي قال فيها إنه بدأ بالفعل في صياغة مسودة لكيفية إنهاء القصة.

وقال أوياما إنه رسم المخططات الأولية للفصل الأخير، في إشارة إلى أن نهاية القصة موجودة ضمن تصوراته، لكنه لم يكشف عن موعد صدور الفصل الأخير أو المدة التي قد تستغرقها السلسلة قبل الوصول إليه.

وبعدما تم تفسير كلامه على أن المسلسل قد انتهى أو تم وضع موعد لنهايته، خرج غوشو أوياما ليؤكد أن كلامه قد أسيء فهمه، مؤكداً أن «المحقق كونان» مستمر، وأن ما قصده من حديثه هو أنه لديه تصور لنهايته، ولم يقصد أن المسلسل قد انتهى أو حدد موعد لإنهائه.

وتُعد هذه المعلومة لافتة بالنظر إلى طول «المحقق كونان»، الذي استمر لعقود وشهد إصدار أكثر من ألف حلقة من الأنمي، إلى جانب عشرات الأفلام ومئات فصول المانغا.

ورغم وجود تصور لنهاية القصة، لا يعني تصريح أوياما أن السلسلة ستنتهي قريبًا؛ إذ لا يزال كونان عالقًا في جسد الطفل «إيدوغاوا كونان»، بينما يواصل خوض قضايا جديدة بالتوازي مع تطورات قصته الرئيسية، خصوصًا صراعه مع المنظمة السوداء وسعيه للعودة إلى هيئته الأصلية.

ويُعد أوياما، البالغ من العمر 63 عامًا، واحدًا من أبرز مؤلفي المانغا في اليابان، وقد بدأ نشر «المحقق كونان» عام 1994، قبل أن يتحول العمل إلى مسلسل أنمي بدأ عرضه عام 1996.

وعلى الرغم من مرور أكثر من 30 عامًا على بداية القصة، لا تزال هوية عدد من الألغاز الرئيسية وتفاصيل النهاية المنتظرة من أكثر الأمور التي تشغل جمهور السلسلة.

وبذلك، لا يبدو أن أوياما أعلن نهاية «المحقق كونان» بعد، لكنه أكد أن النهاية موجودة بالفعل ضمن مخططاته الأولية، ما يفتح الباب أمام تكهنات جديدة حول المصير الذي ينتظر المحقق الصغير وشخصيات السلسلة في الفصل الأخير.

تاريخ «المحقق كونان»

يُعد «المحقق كونان» من أشهر أعمال الأنمي والمانغا اليابانية، ونجح على مدار أكثر من ثلاثة عقود في بناء قاعدة جماهيرية واسعة حول العالم، بفضل مزيجه من الغموض والتحقيق والإثارة والدراما.

بدأت مانغا «المحقق كونان» في تسعينيات القرن الماضي على صفحات مجلة Weekly Shōnen Sunday اليابانية، من تأليف ورسم غوشو أوياما، قبل أن تتحول القصة إلى مسلسل أنمي عُرض للمرة الأولى عام 1996، ويواصل عرضه حتى اليوم.

وتدور أحداث السلسلة حول شينيتشي كودو، طالب المرحلة الثانوية والمحقق الموهوب، الذي يتعرض لهجوم من أفراد منظمة إجرامية غامضة ويُجبر على تناول عقار يؤدي إلى تقلص جسده وتحوله إلى طفل.

ويخفي شينيتشي هويته الجديدة تحت اسم كونان إيدوغاوا، ويواصل حل القضايا الغامضة بينما يبحث عن طريقة لاستعادة جسده، ويسعى في الوقت نفسه إلى كشف حقيقة المنظمة السوداء التي تقف وراء ما حدث له.

ومع مرور السنوات، تحولت قصة المحقق الصغير إلى واحدة من أطول سلاسل الأنمي والمانغا، مع مئات فصول المانغا، وأكثر من ألف حلقة أنمي، وعشرات الأفلام السينمائية.