مخلوق وحيد يرعب الحيتان القاتلة.. سر هروب أقوى مفترسات البحر

لطالما اعتُبرت الحيتان القاتلة (الأوركا) من أقوى المفترسات في المحيطات، فهي قادرة على اصطياد أسماك القرش الأبيض، التي طالما صُورت باعتبارها سيدة البحار بلا منافس. لكن اكتشافات حديثة كشفت عن مخلوق بحري يبدو أصغر حجما، لكنه قادر على دفع هذه المفترسات العملاقة إلى الفرار.

المفاجأة جاءت من الحوت الطيار طويل الزعانف (Globicephala melas)، وهو نوع من الدلافين، إذ لاحظ العلماء أن مجرد سماع الحيتان القاتلة لأصواته قد يدفعها إلى تغيير سلوكها والابتعاد عن المنطقة.

بدأت القصة عام 2012، عندما اكتشف الباحثون أن الحيتان الطيارة تنجذب إلى أصوات الأوركا، وكأنها تبحث عن مواجهتها. لكن دراسات لاحقة كشفت الجانب المعاكس من العلاقة، إذ تبين أن الحيتان القاتلة غالبا ما تتجنب الاقتراب من مجموعات الحيتان الطيارة.

خلال دراسة ميدانية في أيسلندا، راقب الباحثون تفاعلات الحيتان القاتلة مع الحيتان الطيارة على مدى سنوات، وحللوا عشرات المواجهات بين النوعين. وأظهرت النتائج نمطا لافتا، إذ كانت الأوركا تتجنب الاقتراب أو تغير اتجاهها في كثير من الحالات عند رصد وجود الحيتان الطيارة، رغم تفوقها الواضح من حيث الحجم والقوة.

ولم تتوقف الملاحظات عند المشاهدة المباشرة، إذ قام الباحثون بتشغيل تسجيلات لأصوات الحيتان الطيارة بالقرب من حيتان قاتلة مزودة بأجهزة تتبع، وكانت النتيجة لافتة؛ فقد تغيرت تحركات الأوركا، وزادت سرعتها، وابتعدت عن مصدر الصوت.

وعلى الرغم من هذه الظاهرة الغريبة،إلا أن العلماء مازالوا يجهلون السبب الحقيقي وراء تجنب الأوركا للحيتان الطيارة. فهذه الحيتان أصغر حجما ولا تتشارك معها مصادر الغذاء نفسها، كما لم تُسجل مواجهات عنيفة أو هجمات مباشرة بين الطرفين، ما يجعل سلوك الحيتان القاتلة لغزًا مستمرًا يدفع الباحثين لمزيد من الدراسة.

ويرى بعض الباحثين أن السبب قد يرتبط بسلوك يُعرف باسم "الهجوم الجماعي"، حيث تتعاون الحيوانات الأصغر لمضايقة مفترس أكبر حتى ينسحب من المنطقة. كما توجد تفسيرات أخرى محتملة، مثل حماية الصغار أو تجنب منافسة غير واضحة، وفقا لما ذكره موقع "ScienceAlert".

ويؤكد العلماء أن هذه الظاهرة تقدم لمحة جديدة عن تعقيد العلاقات بين الكائنات البحرية، وتكشف أن السيطرة في المحيطات لا تعتمد دائمًا على الحجم والقوة. فقد يتمكن كائن أصغر من فرض وجوده بفضل سلوكيات جماعية أو استراتيجيات دفاعية، ما يعيد تشكيل فهمنا لهرم القوة في عالم البحار.

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