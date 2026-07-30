مشهد يخطف الأنفاس.. طائرة مسيرة توثق ولادة حوت (فيديو)





وثّقت طائرة مسيرة مشهدا نادرا للغاية لولادة حوت أحدب قبالة الساحل الشمالي لولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، في حدث وصفه الباحثون بأنه أول عملية ولادة لحوت تُصوَّر من الجو.

وكان فريق من الباحثين يراقب عشرات الحيتان الحدباء المهاجرة عندما لاحظ مشغل الطائرة المسيرة، ألكسندر فورست، أن إحدى الإناث تتحرك ببطء غير معتاد بالقرب من سطح الماء أثناء تصويره لصالح منظمة ORRCA الأسترالية المختصة بإنقاذ ودراسة الحيتان والدلافين.

وقال فورست إنه اعتقد في البداية أن الحوت كان يستريح، إذ لم يسبق له أن شاهد حوتا يسبح بهذه الوتيرة البطيئة والثابتة، قبل أن يتغير المشهد في لحظات.

وأوضح: "ظهرت سحابة من الدم تحت الحوت، ثم صعد صغيرها إلى سطح الماء ليأخذ أول نفس في حياته، حينها أدركت أنني أشاهد حدثًا نادرًا للغاية."

وأظهرت اللقطات الأم وهي تساعد صغيرها على السباحة والقيام بأولى محاولاته للغوص بعد دقائق من ولادته.

وقالت آني بوست، رئيسة قسم الأبحاث في منظمة ORRCA، إن توثيق ولادة الحيتان الحدباء يُعد من أندر المشاهد العلمية، مشيرة إلى أن هناك ثلاث حالات منشورة فقط لولادات مماثلة حول العالم، بينما تشير المراجعة الأولية إلى أن هذه قد تكون أول ولادة لحوت أحدب يتم تصويرها من الجو باستخدام طائرة مسيرة.

وأضافت أن فريق الباحثين سيخضع التسجيل المصور والمشاهدات الميدانية لتحليل علمي قبل نشر النتائج في دراسة متخصصة.

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