شفرة الـ 1500 ساعة.. لماذا لا ينتهي تدريب الطيار حتى لو صعد السماء؟

ليس من السهل قيادة طائرة، فللوصول إلى قمرة القيادة يحتاج الطيار إلى رحلة طويلة تتخللها ساعات من التدريب والممارسة العملية، حتى تكون أرواح الناس في أيد أمينة، و.

في الولايات المتحدة، تحدد إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) القواعد التي تنص على الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب على الطيار استيفاؤها للحصول على رخصته، ومن أبرزها قاعدة الـ 1500 ساعة.

ينصّ هذا القانون، الذي طُبّق لأول مرة عام 2010، على أن الطيارين الحاصلين على رخصة طيار نقل جوي (ATP) يجب أن يكونوا قد أكملوا 1500 ساعة طيران.

وخلال هذه الساعات، يجب عليهم تسجيل ما لا يقل عن 500 ساعة طيران عبر البلاد، و100 ساعة طيران ليلي، و 50 ساعة طيران على متن فئة الطائرة التي يتقدمون للحصول عليها. ويمكن إكمال ما يصل إلى 100ساعة من إجمالي ساعات الطيران هذه على جهاز محاكاة الطيران، بينما يجب إكمال باقي الساعات في الجو.

ويُعدّ هذا التدريب منفصلاً عن أي تدريب على حالات الطوارئ على جهاز المحاكاة، والذي يُكمله الطيارون أيضاً خلال دراستهم.

إلى جانب 1500 ساعة طيران مطلوبة، يتعين على الطيارين اجتياز عقبات إضافية عديدة، منها استيفاء متطلبات التأمين وإجراء الفحوصات الطبية، ونظراً لكثرة المتطلبات اللازمة للحصول على رخصة الطيران، قد يظن البعض أن تدريب الطيار ينتهي بمجرد حصوله عليها، إلا أن هذا ليس صحيحاً بالنسبة لطياري الخطوط الجوية.

ووفق موقع SlashGear أشار الكابتن المتقاعد ريتشارد ج. ليفي إلى وجود العديد من المتطلبات المستمرة بعد حصول الطيارين على رخصتهم، فإلى جانب التدريب الدوري على جهاز المحاكاة وفي قاعات الدراسة، يتعين على الطيارين إكمال ثلاث عمليات إقلاع وهبوط على الأقل خلال فترة 90 يوماً، وإذا لم يفعلوا ذلك، فعادةً ما يُطلب منهم المزيد من التدريب على جهاز المحاكاة، كما يتعين على الطيارين اجتياز فحص طبي آخر مرة واحدة على الأقل سنوياً، للتأكد من لياقتهم لمواصلة الطيران.

وبعد التأكد من استيفاء الطيار المؤهل لجميع متطلبات التدريب والفحوصات الطبية، فإنه لا يزال يخضع لمجموعة صارمة من القواعد التي تهدف إلى ضمان أقصى درجات السلامة للطاقم والركاب.

تسمح لوائح إدارة الطيران الفيدرالية للطيارين بالتحليق لفترة زمنية محددة قبل فترة راحة، ويجب عليهم اجتياز اختبارات الكشف عن المخدرات بانتظام للتأكد من عدم وجود أي تأثير على قدرتهم على القيادة.

تبدو هذه القواعد معقدة، لكنها أثبتت فعاليتها، حيث انخفضت وفيات حوادث الطيران في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ منذ تطبيق اللوائح الأخيرة.