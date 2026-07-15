وظيفة لا تخطر على البال.. لماذا تضع الطائرات شريطاً أحمر على الأبواب؟

يسافر ملايين الأشخاص يومياً حول العالم متنقلين عبر الطائرات، ويمر معظمهم بجانب أبوابها دون أن يلاحظوا شريطاً أحمر صغيراً يمتد عبر نافذة الباب.

يظن البعض أن هذا الشريط مجرد تفصيل شكلي أو علامة عادية وضعت ضمن تصميم الطائرة، لكنه في الحقيقة يخفي خلفه وظيفة أمنية بالغة الأهمية، حيث يمثل إشارة تحذيرية حاسمة تمنع وقوع إصابات خطيرة أثناء عمليات الإنقاذ والطوارئ وفق موقع iflscience.

هذا الشريط الأحمر الصغير ليس للزينة، بل يعد جزءاً من منظومة السلامة المعقدة داخل الطائرات الحديثة، فهو يقدم رسالة واضحة لفرق الإطفاء والإنقاذ الموجودة خارج الطائرة، بأن الباب في وضعية خاصة تحتاج إلى الحذر قبل محاولة فتحه، لأن فتحه في الوقت الخطأ يؤدي إلى تشغيل نظام الطوارئ بشكل مفاجئ.

تسليح الأبواب

قبيل إقلاع الطائرة، يقوم أفراد طاقم الضيافة بإعداد المخارج وتفعيل نظام منزلقات الطوارئ، وهي العملية التي تُعرف في عالم الطيران باسم "تسليح الأبواب"، في هذه الحالة، يصبح منزلق الإخلاء مرتبطاً بالباب بشكل مباشر وجاهزاً للانتشار الفوري بمجرد فتحه.

يعمل الشريط الأحمر كإشارة بصرية واضحة تؤكد أن الباب لا يزال "مسلحاً"، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لفرق الطوارئ، إذ إن فتح الباب من الخارج بينما يكون في هذه الوضعية سيؤدي إلى اندفاع منزلق الإخلاء تلقائياً بقوة كبيرة، وهو ما يشكل خطراً على أي شخص يقف أمام الباب، نظراً للسرعة الكبيرة التي يتمدد بها المنزلق وحجمه الكبير.

لهذا السبب تعتمد فرق الإنقاذ على هذه العلامة البسيطة لمعرفة حالة الباب قبل التعامل معه، فرغم أنها مجرد شيء صغير إلا أنها تلعب دوراً مهماً في حماية الأرواح خلال اللحظات الحرجة.

هندسة النجاة

تعمل منزلقات الإخلاء في الطائرات وفق هندسة دقيقة ومعقدة، صُممت بهدف ضمان خروج الركاب بسرعة في حالات الطوارئ، وتفرض قوانين السلامة الجوية الصارمة على الطائرات التجارية القدرة على إخلاء جميع الركاب خلال 90 ثانية فقط، حتى في الظروف الصعبة مثل الظلام الكامل أو تعطل بعض المخارج.

وعندما يُفتح الباب وهو في وضعية التسليح، يبدأ نظام النفخ تلقائياً، حيث يتدفق خليط من الغازات المضغوطة مثل ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين عبر آلية خاصة، ما يؤدي إلى تمدد المنزلق الضخم خلال ثوانٍ قليلة.

وقد صُممت هذه الأنظمة لتعمل بكفاءة في ظروف مناخية مختلفة، سواء في درجات الحرارة المنخفضة جداً أو المرتفعة، وكذلك أثناء وجود رياح قوية، لضمان جاهزيتها عند الحاجة إليها.

خطوة الأمان الأخيرة

قبيل هبوط الطائرة واقترابها من بوابة المطار، يقوم طاقم الطائرة بإلغاء تسليح الأبواب، وهي خطوة ضرورية لفصل منزلقات الطوارئ عن آلية فتح الباب، وبعد التأكد من أن جميع الأبواب أصبحت في الوضع الآمن، تتم إزالة الشريط الأحمر، ليتمكن الركاب من مغادرة الطائرة بشكل طبيعي.

ولتقليل احتمالات الخطأ البشري، يطبق طاقم الطائرة إجراء يعرف باسم "Crosscheck"، حيث يقوم كل فرد بالتأكد من أن زميله أنهى عملية تجهيز أو تعطيل الباب بالشكل الصحيح نظراً لخطورة الأمر.

حماية الأرواح خلف الكواليس

رغم أن الشريط الأحمر لا يستخدم إلا في حالات نادرة، فإنه يجسد فلسفة عالم الطيران التي لا تترك أي شيء للصدفة، فكل قطعة صغيرة داخل الطائرة لها وظيفة محددة، وكل علامة وضعت لسبب يتعلق بسلامة الركاب أو العاملين.

وبينما يركز المسافرون عادة على المقاعد والنوافذ ووسائل الترفيه أثناء الرحلة، تعمل خلف الكواليس منظومة هندسية دقيقة للحفاظ على سلامتهم، يأتي من بين هذه التفاصيل المهمة الشريط الأحمر الصغير الموجود على أبواب الطائرات، الذي يحمل رسالة حاسمة لفرق الإنقاذ: "انتبه.. هذا الباب قد لا يكون آمناً للفتح بعد".