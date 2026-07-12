وفاة المغني الإيطالي بيبينو دي كابري



توفي المغني الإيطالي الشهير والفائز مرتين بمهرجان سانريمو الموسيقي المرموق، بيبينو دي كابري، قبل أيام من احتفاله بعيد ميلاده السابع والثمانين في جزيرة كابري، حسبما أعلن مدير أعماله في بيان، أمس.

ووُلد جوزيبي فاييلا - الاسم الحقيقي للمغني - في الجزيرة التيرانية، والتي استلهم منها اسمه الفني.

واشتهر أيضاً باسم «شامبانيا» نسبة إلى أغنيته الناجحة التي تحمل الاسم ذاته عام 1973، وكان دي كابري لعقود من الزمن واحداً من الشخصيات الأكثر شهرة في الموسيقى الشعبية الإيطالية.

وكان يغني أيضاً باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية، وحقق نجاحاً دولياً بالعديد من الأغنيات التي وصلت إلى المراكز العشرة الأولى في ألمانيا في أوائل ستينيات القرن العشرين.