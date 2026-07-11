لماذا يستخدم رجال الشرطة الإضاءة الحمراء أثناء الدوريات الليلية؟

يستخدم بعض ضباط الشرطة أضواء حمراء داخل سيارات الدورية أثناء العمل ليلاً، وهي تقنية تهدف إلى الحفاظ على قدرة العين على الرؤية في الظلام وتقليل المخاطر خلال تنفيذ المهام، ويعتمد هذا النوع من الإضاءة على خصائص بصرية تساعد الضباط على التعامل مع التفاصيل داخل السيارة دون التأثير بشكل كبير على تأقلم أعينهم مع الإضاءة المنخفضة.

تعمل العين البشرية بكفاءة أكبر في النهار، بينما تحتاج إلى وقت للتكيف مع الظلام. فعند الانتقال من مكان مضاء إلى بيئة مظلمة، تبدأ العين بإنتاج بروتين يسمى الرودوبسين يساعد على تحسين الرؤية الليلية، لكن هذه العملية تستغرق نحو 20 إلى 40 دقيقة حتى تصل العين إلى أفضل قدرة على الرؤية في الظلام وفق موقع slashgear.

المشكلة أن الضوء الأبيض القوي، مثل ضوء المصابيح اليدوية أو شاشات الأجهزة أو المصابيح الأمامية الساطعة، يمكن أن يعطل هذا التكيف سريعاً، ويجعل العين تحتاج وقتاً جديداً لاستعادة قدرتها على الرؤية الليلية.

لهذا السبب يستخدم بعض رجال الشرطة الضوء الأحمر داخل سيارات الدورية. فاللون الأحمر يمتلك طولاً موجياً أطول، وتكون خلايا العين أقل حساسية له مقارنة بالضوء الأبيض، ما يسمح للضابط بقراءة الأوراق أو استخدام الأجهزة داخل السيارة مع الحفاظ على قدر أكبر من الرؤية في الخارج.

ولا يقتصر استخدام الإضاءة الحمراء على الشرطة فقط، فهي شائعة في مجالات تعتمد على الرؤية الليلية، مثل الغواصات العسكرية، وقمرات قيادة الطائرات، ومراصد علم الفلك، حيث يحتاج العاملون إلى رؤية واضحة في الظلام دون فقدان تكيف أعينهم.

عند إيقاف سيارة ليلاً، يحتاج الشرطي إلى قراءة رخصة القيادة أو إدخال البيانات، لكنه قد يضطر في أي لحظة إلى مغادرة المركبة والتعامل مع محيط مظلم. لذلك، يساعده الضوء الأحمر على إنجاز مهامه داخل السيارة دون التأثير بشكل كبير على تكيف عينيه مع الظلام، ما يحافظ على جاهزيته ورؤيته الواضحة خارجها.

الضوء الأحمر داخل سيارات الشرطة ليس علامة على حالة طارئة أو أمر غامض، بل تقنية بسيطة تساعد على تعزيز سلامة الضباط والحفاظ على وعيهم بالبيئة المحيطة أثناء العمل الليلي.