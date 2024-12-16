ناسا تعلن اقتراب كويكبين ضخمين من الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن كويكبين ضخمين سيقتربان من الأرض اليوم، 16 ديسمبر، في لقاء آمن يسلط الضوء على أهمية المراقبة الدقيقة للأجسام الفضائية القريبة.

الكويكب 2024 XY5

يعد الكويكب 2024 XY5 الأكبر بين الاثنين، بقطر يبلغ 71 قدمًا، سيصل إلى أقرب نقطة له من الأرض على مسافة تبلغ حوالي 2.18 مليون ميل، أي ما يعادل 16 ضعف المسافة بين الأرض والقمر، ووفقًا للعلماء، فإن الكويكب الذي يسير بسرعة 10805 أميال في الساعة لا يشكل أي خطر على كوكبنا، وفقا لموقع ndtv.

الكويكب 2024 XB6

أما الكويكب الثاني، 2024 XB6، فهو أصغر حجمًا بقطر يبلغ 56 قدمًا، لكنه يتحرك بسرعة أكبر تصل إلى 14,780 ميلًا في الساعة. وسيكون أقرب مسافة له من الأرض على مسافة آمنة تبلغ حوالي 4.15 ملايين ميل.

دراسة الكويكبات

تعتبر هذه الكويكبات جزءًا من بقايا تشكل النظام الشمسي قبل 4.6 مليارات سنة، ودراستها توفر رؤى ثمينة حول أصول الأرض وتطورها. ومن خلال مراقبة هذه الأجسام، تسعى وكالات الفضاء لتجنب سيناريوهات الاصطدام الكارثية، مثل الحادثة التي أدت إلى انقراض الديناصورات قبل 66 مليون سنة.

أنظمة متطورة

تعتمد ناسا على أنظمة مراقبة دقيقة للأجسام القريبة من الأرض، حيث يستخدم مختبر الدفع النفاث تكنولوجيا الرادار لتحديد مسارات الكويكبات، كما ساهمت بعثات مثل OSIRIS-REx وHayabusa2 في دراسة الكويكبات عن قرب وإحضار عينات إلى الأرض، ما يمنح العلماء فهمًا أعمق لأصول الحياة وطرق حماية الأرض من التهديدات المحتملة.

رسالة علمية

مع كل اقتراب آمن لكويكب مثل 2024 XY5 و2024 XB6، تتاح للعلماء فرصة فريدة لفهم أعمق لتكوين النظام الشمسي ودراسة طرق تحسين أنظمة الإنذار المبكر، وهذا العمل العلمي يمثل جزءًا أساسيًا من الجهود الدولية لضمان سلامة الأرض في المستقبل.