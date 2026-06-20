حِرف وفنون الإمارات تتألق في «بكين للكتاب»

لم تقتصر المشاركة الإماراتية في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 على الإصدارات والكتب والحوارات الفكرية، بل امتدت لتقدم للزوار تجربة ثقافية متكاملة أتاحت لهم التعرف إلى جوانب من الهوية الإماراتية عبر القهوة والحرف اليدوية والعطور والفنون الشعبية، ففي البيت الإماراتي المصاحب لفعاليات المعرض، تحوّل التراث إلى تجربة حية تشاهد وتسمع وتلامس، مقدماً صورة عن مجتمع حافظ على موروثه الثقافي.

فنجان يروي حكاية الضيافة

أكد عبيد الكعبي، خبير القهوة والتراث في «بيت القهوة» التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن المشاركة في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 تهدف إلى التعريف بثقافة دولة الإمارات وعاداتها وتقاليدها من خلال القهوة الإماراتية التي تمثل جزءاً أصيلاً من الموروث الوطني، وأوضح أن القهوة الإماراتية ليست مجرد مشروب تقليدي، بل عنصر ثقافي يرتبط بقيم الضيافة والكرم التي اشتهر بها المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن «بيت القهوة» يوفر للزوار فرصة للتعرف إلى هذه الثقافة والتعرف إلى طرق إعداد القهوة ومكانتها في الحياة الاجتماعية الإماراتية.

وأوضح نهيان المنصوري من هيئة أبوظبي للتراث، أن المشاركة في معرض بكين الدولي للكتاب تأتي في إطار التعريف بالموروث الثقافي الإماراتي وتعزيز حضوره أمام الجمهور الدولي، وأوضح أن جناح الهيئة يقدم عدداً من عناصر التراث غير المادي، من بينها «التغرودة» و«الشلة» الإماراتية بوصفهما من الفنون الأدائية المرتبطة بالبيئة المحلية، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تتيح للزوار فرصة التعرف إلى جوانب من الثقافة الإماراتية الأصيلة.

عطر الذاكرة

وقالت الوالدة عتيجة عبدالله المنصوري المشاركة ضمن جناح هيئة أبوظبي للتراث في عرض العطور والبخور التراثية: «إن هذه المشاركة تمثل فرصة للتعريف بأحد المكونات الأصيلة للتراث الإماراتي المرتبط بالمناسبات الاجتماعية والأعراس، وأشارت إلى أن الحفاظ على الموروث الشعبي ونقله إلى الأجيال الجديدة يشكل مسؤولية وطنية وثقافية، لافتة إلى أن التمسك بالعادات والتقاليد الإماراتية يعكس الاعتزاز بالهوية الوطنية والحرص على استمرارها جيلاً بعد جيل».

وأعربت الوالدة أم صقر، إحدى الحرفيات المشاركات بعرض حرفة وفن السدو، عن سعادتها بالمشاركة في الفعاليات التراثية المصاحبة لمعرض بكين الدولي للكتاب، مؤكدة أن وجودها ضمن الوفد الإماراتي يمثل مصدر فخر واعتزاز، وأشارت إلى أن تفاعل الزوار الصينيين مع الحرف التقليدية الإماراتية كان لافتاً، حيث أبدى كثير منهم اهتماماً بالتعرف إلى تفاصيل العمل الحرفي وحرصوا على التقاط الصور ومتابعة مراحل صناعة المنتجات التراثية.

أنشطة عتيجة المنصوري تنثر عطر التراث الإماراتي

نهيان المنصوري والتعريف بعناصر الموروث