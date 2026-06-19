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ثقافة

صينيون يروون ملامح تميز وانفتاح الثقافة والتراث الإماراتيين

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منى الحمودي

مس خان: أحب دبي كثيراً.. كما أن ثقافة الإمارات عموماً متميزة واصطحبت ابنتي إلى «البيت الإماراتي» لتستمتع ببرامجه النوعية
مس خان: أحب دبي كثيراً.. كما أن ثقافة الإمارات عموماً متميزة واصطحبت ابنتي إلى «البيت الإماراتي» لتستمتع ببرامجه النوعية
وانغ يي: جذبني «البيت الإماراتي» بعد أن شاهدت الإقبال الكبير عليه في المعرض..وفيه اكتشفت مدى غنى وقيمة الهوية الإماراتية تصوير ناصر المنصوري
وانغ يي: جذبني «البيت الإماراتي» بعد أن شاهدت الإقبال الكبير عليه في المعرض..وفيه اكتشفت مدى غنى وقيمة الهوية الإماراتية تصوير ناصر المنصوري
تشاو مي سيا: سبق لي زيارة الإمارات ولمست عن قرب تألق قيم الألفة والمحبة والترابط الأسري في مجتمعها
تصوير: ناصر المنصوري
تشاو مي سيا: سبق لي زيارة الإمارات ولمست عن قرب تألق قيم الألفة والمحبة والترابط الأسري في مجتمعها
كو وود يا: لفتت انتباهي في الجناح الإماراتي ألوان التراث بما فيها الأهازيج التي تستقبل زوار المعرض.. كما أعجبتني الأطباق التقليدية
تصوير: ناصر المنصوري
كو وود يا: لفتت انتباهي في الجناح الإماراتي ألوان التراث بما فيها الأهازيج التي تستقبل زوار المعرض.. كما أعجبتني الأطباق التقليدية
جونغ مي: أعجبتني مضامين (البيت الإماراتي) في المعرض كونها تروي طبيعة ثقافة الإمارات وتقاليدها وأجواء الضيافة
جونغ مي: أعجبتني مضامين (البيت الإماراتي) في المعرض كونها تروي طبيعة ثقافة الإمارات وتقاليدها وأجواء الضيافة

جونغ مي: أعجبتني مضامين «البيت الإماراتي» في المعرض كونها تروي طبيعة ثقافة الإمارات وتقاليدها وأجواء الضيافة

مس خان: أحب دبي كثيراً.. وأنا معجب بتميز ثقافة وتراث الإمارات عموماً ولذا اصطحبت ابنتي إلى جناحها بالمعرض

تشاو مي سيا: سبق لي زيارة الإمارات ولمست عن قرب تألق قيم الألفة والمحبة والترابط الأسري في مجتمعها

كو وود يا: لفتت انتباهي في الجناح الإماراتي ألوان التراث بما فيها الأطباق التقليدية والأهازيج التي تستقبل زوار المعرض

وانغ يي: جذبني «البيت الإماراتي» بعد أن شاهدت الإقبال الكبير عليه في المعرض.. وفيه اكتشفت مدى غنى وقيمة الهوية الإماراتية