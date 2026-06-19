صينيون يروون ملامح تميز وانفتاح الثقافة والتراث الإماراتيين

جونغ مي: أعجبتني مضامين «البيت الإماراتي» في المعرض كونها تروي طبيعة ثقافة الإمارات وتقاليدها وأجواء الضيافة

مس خان: أحب دبي كثيراً.. وأنا معجب بتميز ثقافة وتراث الإمارات عموماً ولذا اصطحبت ابنتي إلى جناحها بالمعرض

تشاو مي سيا: سبق لي زيارة الإمارات ولمست عن قرب تألق قيم الألفة والمحبة والترابط الأسري في مجتمعها

كو وود يا: لفتت انتباهي في الجناح الإماراتي ألوان التراث بما فيها الأطباق التقليدية والأهازيج التي تستقبل زوار المعرض

وانغ يي: جذبني «البيت الإماراتي» بعد أن شاهدت الإقبال الكبير عليه في المعرض.. وفيه اكتشفت مدى غنى وقيمة الهوية الإماراتية