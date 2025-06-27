حفل زفاف بيزوس الأسطوري.. عندما تنقلب الطاولات على أصحاب المليارديرات





رغم أن الملياردير الشهير جيف بيزوس وعروسه لورين سانشيز بذلا كل ما في وسعهما للإعداد لحفل زفافهما حتى يخرج في أبهى صورة، إلا أنه أمس ضربت عاصفة رعدية هائلة حفلهما وسارع الضيوف إلى البحث عن مكان يحميهم من الصواعق التي تومض في السماء ومن أصوات الرعد في نهاية يوم شديد الرطوبة.

اضطر ضيوف لورين سانشيز وجيف بيزوس مثل كيم كارداشيان وكايلي جينر إلى الاختباء أمس الخميس بعد تعرض الحفل للعاصفة التي اقتلعت الخيام وانقلبت على إثرها الطاولات وانتهى الحفل المليء بالنجوم مبكراً بسبب الأمطار الغزيرة؛ حيث تم تصوير سانشيز وبيزوس وهما يغادران الحفل.

بذلت كيم، 44 عاماً، وشقيقتها الصغرى كلوي، 40 عاماً، جهداً كبيراً للبقاء جافتين في فساتينهما الراقية بينما كان فريق الأمن يرشدهما إلى قارب التاكسي المائي المخصص لهما.

تفاعلت كايلي، الأخت غير الشقيقة الصغرى لكيم وكلوي، مع الطقس من خلال مشاركة صورة لقاربها المائي المبلّل بالمطر على حسابها على إنستغرام.

غرق المليارديرات

وتسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية في غرق الضيوف " المليارديرات"، مما دفعهم إلى الاندفاع نحو قوارب الأجرة المائية التي تم تشغيلها قبل 45 دقيقة من موعد الانتهاء عند منتصف الليل، كما تسببت هبات الرياح القوية في اقتلاع مفارش الطاولات ودفعت النوادل إلى البحث عن المظلات لحماية الحاضرين من كبار الشخصيات.

وعلق أحد المارة: "هذا يثبت أنك قد تمتلك كل أموال العالم ولكنك لا تستطيع التحكم في الطقس - على الرغم من أن المثل الإيطالي يقول إن العروس المبللة هي عروس سعيدة ومحظوظة".

كانت العروس لورين 55 عاماً محاطة برجل يرتدي بدلة رسمية ويحمل مظلات زرقاء فوقها، بينما كانت تخطو بحذر إلى قاربها المنتظر، كما شوهد بيزوس، البالغ من العمر 61 عاماً - والذي تقدم بطلب الزواج في عام 2023 بخاتم خطوبة بقيمة 3 ملايين دولار - وهو يتبع لورين عن كثب ويحمل مظلة فوق رأسه، وظهرت لورين في حالة معنوية مرتفعة على الرغم من هطول الأمطار التي أنهت حفلتهم مبكرًا.

وبمجرد دخول لورين إلى التاكسي المائي، شوهدت وهي تضحك مع بيزوس بينما كان هطول الأمطار الغزيرة يزداد، كما شوهدت المغنية إيلي جولدينج وهي تقف تحت المطر بينما كانت هي وأحد الضيوف ينتظران بصبر قاربهما.

إلى جانب كيم كارداشيان ، وإيلي جولدينج، وخلوي كارداشيان، وإيفانكا ترامب، تشمل قائمة الضيوف المرصعة بالنجوم ليوناردو دي كابريو، وميك جاغر، وأوبرا وينفري، وأورلاندو بلوم، وتوم برادي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تسريب نسخة من دعوة الزوجين، مع طلب محدد للغاية تم تقديمه نيابة عن الزوجين، لقد طلبوا من الضيوف عدم شراء أي هدايا لهم وأخبروهم أنهم سيقومون بالتبرع لمؤسسات خيرية متعددة تعمل على منع غرق البندقية نيابة عن الحضور بدلاً من ذلك.

ويعتقد أن بيزوس سينفق ما بين 20 إلى 35 مليون دولار على حفل زفافه وسانشيز في إيطاليا.

وفي يوم الخميس، كشف مصدر وثيق الصلة بتنظيم أحداث الأسبوع بحسب صحيفة ديلي ميل أن بيزوس وسانشيز متزوجان قانونياً بالفعل.

وكشف المصدر أن بيزوس ولورين تزوجا منذ شهر على الأقل، أو أكثر، وأن الزواج قانوني تماماً، وتم في أمريكا بموجب القانون الأمريكي وعندما كانا يخططان للزفاف، كانا واضحين بشأن حقيقة أنهما متزوجان بالفعل سراً".

وزعم المصدر أيضًا أن جيف أكد شخصياً أنه ولورين متزوجان بالفعل قانونياً، وأنهما وقعا أيضًا اتفاقية ما قبل الزواج لحماية ثروته البالغة 244 مليار دولار.

إغلاق الجسور

وقال أحد أصحاب الأعمال الذي يدير خدمة تأجير قوارب الكاياك في المنطقة، إن الجسور تم "إغلاقها" لإفساح المجال أمام لورين وجيف وضيوفهما، مما جعل العملاء غير قادرين على الوصول إليهم.

وأظهرت الصور أيضًا تواجدًا للشرطة في جميع أنحاء المدينة الإيطالية، بما في ذلك ضباط على دراجات مائية في القنوات، بينما كانت قوارب الأجرة المائية تتحرك ذهابًا وإيابًا لنقل ضيوف لورين وجيف من فنادقهم إلى الحدث.

وصل سانشيز وبيزوس إلى البندقية لحضور حفل زفافهما يوم الأربعاء.

قبل أيام من وصولهما إلى البندقية، بدأ سانشيز وبيزوس أسبوع زفافهما بإقامة حفلة على متن يخته الفاخر كورو الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار يوم الأحد.

وكان بيزوس قد تقدم لخطبة سانشيز على نفس اليخت الفاخر قبل أكثر من عامين في عام 2023.

تم الكشف عن قصة حب لورين وجيف لأول مرة من قبل مجلة National Enquirer في يناير 2019.

وبعد فترة وجيزة من الكشف عن الأمر، انفصل رجل الأعمال الملياردير عن زوجته ماكنزي سكوت، التي دام زواجهما 25 عاما، وهي أم أطفاله الأربعة، بينما تركت لورين زوجها باتريك.

مظاهرات مناهضة

وتشهد مدينة البندقية الإيطالية مظاهرات معارضة لإثامة حفل الزواج فيها حيث انضمت منظمة السلام الأخضر وجماعة Everyone Hates Elon التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها إلى الاحتجاجات في البندقية في محاولة لتعطيل أو حتى منع احتفالات الزفاف المخطط لها لمؤسس أمازون بيزوس.

وقالت المجموعتان في بيان مشترك: " جيف بيزوس هو ثاني أغنى رجل في العالم ومع ذلك يقال إنه يدفع معدل ضريبة حقيقي قدره 1.1 في المائة".

'وتقول التقارير إن حفل الزفاف الذي تبلغ تكلفته ملايين الدولارات سيستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث تصل قيمة خاتم الزفاف وحده إلى 3 ملايين دولار.'

وقال متحدث باسم مجموعة Everyone Hates Elon: "بينما تتحدث الحكومات عن خيارات صعبة وتكافح من أجل تمويل الخدمات العامة، يستطيع جيف بيزوس أن يتحمل إغلاق نصف مدينة لأيام متواصلة فقط من أجل الزواج، "إذا كنت تستطيع استئجار مدينة البندقية لحفل زفافك، فيمكنك دفع المزيد من الضرائب"، هذا ما جاء في لافتة ضخمة في ساحة سان ماركو.

وتحدث رئيس بلدية البندقية لويجي بروجنارو والحاكم الإقليمي لوكا زايا لصالح الزفاف، الذي أطلق عليه "زفاف القرن"، مشيرين إلى أن الاحتفالات من المتوقع أن تجلب ما بين 23 و34 مليون دولار للشركات المحلية.

وقال زايا لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية: "هذه مدينة يسكنها 150 ألف شخص يومياً، تزوج فيها جورج كلوني، وفرانسوا هنري بينولت، وسلمى حايك، وألكسندر أرنو، وإلتون جون، وغيرهم الكثير".

وتعهد بيزوس أيضًا بتقديم تبرعات خيرية كبيرة، بما في ذلك 1.16 مليون دولار إلى كوريلا - وهو اتحاد أكاديمي مخصص لدراسة النظام البيئي لبحيرة البندقية - وفقًا لصحيفة كورييري ديلا سيرا ووكالة الأنباء الإيطالية أنسا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم تعليق لافتات مناهضة لبيزوس في البندقية من برج سان مارك، تحمل اسم "بيزوس" بأحرف كبيرة باللون الأزرق وعلامة X حمراء فوقها، كجزء من حملة "لا مكان لبيزوس".