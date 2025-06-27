دينيس فيلنوف مخرج فيلم جيمس بوند الجديد

أعلنت «إم.جي.إم ستوديوز» التابعة لشركة أمازون، أن دينيس فيلنوف هو الذي سيخرج فيلم جيمس بوند الجديد ليتولى بذلك دفة واحدة من سلاسل الأفلام الأشهر والأطول عمراً في هوليوود.

ويحظى المخرج والكاتب الكندي فيلنوف بإشادات من النقاد عن أفلام ميّزت مسيرته الفنية منها (سكاريو) وفيلم (ديون) بجزئيه و(بلايد رانر 2049) و(أريفال).

وحصل فيلنوف على ترشيح لجائزة أوسكار أفضل مخرج في عام 2017 عن فيلم الخيال العلمي (أريفال) من بطولة إيمي آدامز وجيريمي رينر، ولجائزة أوسكار أفضل سيناريو مقتبس في عام 2022 عن فيلم (ديون) المقتبس عن رواية المؤلف فرانك هربرت التي تحمل نفس الاسم، والتي نالت استحساناً كبيراً في 1965.

وقال فيلنوف في بيان: «أنا من أشد المعجبين ببوند. إنه بالنسبة لي منطقة مقدسة. أعتزم احترام ذلك بشدة وفتح الطريق أمام عدد من المهام الجديدة القادمة. هذه مسؤولية كبيرة». وتتولى إم.جي.إم ستوديوز إنتاج فيلم بوند المقبل لأول مرة في إطار مشروع مشترك جديد مع مالكي الحقوق القدامى مايكل ويلسون وباربرا بروكولي بعد التوصل لاتفاق للحصول على حقوق الابتكار للسلسلة الشهيرة في وقت سابق من هذا العام.

ولم يعلَن بعد عن النجم الذي سيحل مكان دانيال كريج الذي ترك السلسلة الشهيرة بعد فيلم «لا وقت للموت» في 2021، والذي حقق ما يقرب من 800 مليون دولار من إيرادات شباك التذاكر على مستوى العالم. ويمتد عمر سلسلة أفلام بوند المستوحاة من روايات إيان فليمنج لأكثر من 60 عاماً. وحققت السلسة أكثر من 7 مليارات دولار في شباك التذاكر حول العالم.