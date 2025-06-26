رسائل من أعماق الأرض.. ماذا يحدث تحت خليج عدن؟





تبوح الأرض بأسرارها، من تحت مياة خليج عدن، لترسم لنا مستقبل القارة السمراء والذي يبدو كمشهد من أفلام الرعب، فمن المتوقع أن تنقسم ثاني أكبر قارة في العالم متأثرة بصدع ضخم يضربها من الشمال الشرقي إلى الجنوب، وسيكون شرق أفريقيا مع ساحلها الخاص، منفصلاً عن بقية القارة.

كشفت دراسة جديدة أدلة على وجود موجات منتظمة من الصخور المنصهرة ترتفع من أعماق سطح الأرض، تحت إثيوبيا، وتعمل هذه النبضات على تمزيق القارة تدريجياً وتشكيل محيط جديد، وفقاً للباحثين من جامعة سوانسي.

وقالت الدكتورة إيما واتس، المؤلفة الرئيسية للدراسة، وفق "ميل أون لاين": "إن الانقسام سوف يمتد في نهاية المطاف إلى أفريقيا، لقد بدأ ذلك بالفعل ويحدث الآن ولكن بمعدل بطيء - 5-16 ملم في السنة - في شمال الصدع، وبالنسبة للإطار الزمني، فإن عملية تمزيق أفريقيا سوف تستغرق عدة ملايين من السنين قبل أن تكتمل، مضيفة، كما هو الحال مع التمزق الصغير في قطعة من الملابس، فإن عملية الانفصال التدريجي قد تبدأ في خليج عدن ثم تنتشر تدريجياً إلى الأسفل، وعندما يحدث هذا، فإنه سوف ينقسم في منتصف المسطحات المائية الهائلة في شرق أفريقيا، مثل بحيرة ملاوي وبحيرة توركانا، وبحلول الوقت الذي يكتمل فيه الانقسام، ربما بعد خمسة إلى عشرة ملايين سنة من الآن، سوف تتكون أفريقيا من كتلتين أرضيتين.

ستكون الكتلة الأرضية الأكبر في الغرب، وتضم معظم الدول الأفريقية، مثل مصر والجزائر ونيجيريا وغانا ونامبيا، وفي الوقت نفسه، ستشمل الكتلة الأرضية الأصغر إلى الشرق الصومال وكينيا وتنزانيا وموزامبيق وجزء كبير من إثيوبيا.

تفاصيل الانقسام

وقالت واتس "إن الجزء الأصغر الذي ينفصل نحو الشرق سيكون مساحته حوالي مليون ميل مربع، وستكون مساحة الكتلة الأرضية الأكبر المتبقية أكثر من 10 ملايين ميل مربع".

ولإجراء الدراسة، جمع فريق الباحثين أكثر من 130 عينة من الصخور البركانية من مختلف أنحاء منطقة عفار، وهي مكان نادر على وجه الأرض تلتقي فيه ثلاثة صدع تكتونية - الصدع الإثيوبي الرئيسي، وصدع البحر الأحمر، وصدع خليج عدن - تُعرف مجتمعةً باسم التقاء ثلاثي، وتتميز هذه المنطقة بنشاط بركاني مرتفع.

خليج عدن هو عبارة عن مساحة ضيقة نسبياً من المياه تفصل بين أفريقيا في الجنوب واليمن في الشمال ومنه بدأت عملية انقسام القارة السمراء.

في أعماق منطقة عفار في إثيوبيا يوجد عمود من الصخور المنصهرة التي تنبض إلى الأعلى مثل القلب النابض، تحمل هذه النبضات توقيعات كيميائية مميزة للصفائح التكتونية التي تعلوها تتحرك الصفائح بعيدًا عن بعضها البعض بسرعات مختلفة - مما يشكل شقوقًا ذات عرض مختلف مع هذه الحركة، تتدفق النبضات إلى أسفل كل شق

على مدى ملايين السنين، استمرت هذه الحركة وامتد التمزق في منطقة عفار جنوبًا، مشكلاً محيطاً جديداً .

واستخدم الخبراء هذه العينات، بالإضافة إلى البيانات المتاحة والنمذجة الإحصائية المتقدمة، للتحقيق في بنية قشرة الأرض والوشاح الذي يقع تحتها.

ووجد الخبراء أن الوشاح الموجود أسفل عفار ليس موحدًا أو ثابتًا - فهو ينبض"، كما قالت واتس، فعلى مدى ملايين السنين، ومع تباعد الصفائح التكتونية عن بعضها البعض في مناطق الصدع مثل عفار، فإنها تتمدد وتترقق تقريباً مثل البلاستيسين الناعم، حتى تنفجر، مما يشير إلى ولادة محيط جديد.

اشتباه قديم

يشتبه الجيولوجيون منذ فترة طويلة في حدوث ارتفاع ساخن في الوشاح، ولكن حتى الآن، لم يكن معروفًا الكثير عن بنية هذا الارتفاع، أو كيف يتصرف تحت الصفائح المتصدعة.

ويقول الفريق إن النبضات تبدو بشكل مختلف اعتمادًا على سمك اللوحة، ومدى سرعة انفصالها.

في منطقة عفار، يغطي الصخور البركانية كامل قاع الوادي المتصدع، مما يشير إلى أن جزءًا من قشرة الأرض في هذه المنطقة أصبح رقيقًا إلى حد التفكك الكامل تقريبًا، وعندما يحدث هذا، سيبدأ تشكل محيط جديد نتيجة تصلب الصهارة في الفضاء الناتج عن تفكك الصفائح، وفي نهاية المطاف، وعلى مدى فترة تمتد لعشرات الملايين من السنين، سوف يتقدم انتشار قاع البحر على طول الصدع بالكامل.

وتُظهر الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature Geoscience ، أن عمود الوشاح الموجود أسفل منطقة عفار ليس ثابتًا، بل ديناميكيًا ومستجيبًا للصفيحة التكتونية فوقه.

وقال الدكتور ديريك كير، الأستاذ المشارك في علوم الأرض بجامعة ساوثهامبتون وجامعة فلورنسا، والمشارك في الدراسة: "لقد وجدنا أن تطور صعود الوشاح العميق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحركة الصفائح أعلاه، وهذا له آثار عميقة على كيفية تفسيرنا للنشاط البركاني السطحي، ونشاط الزلازل، وعملية الانفصال القاري."