«سر الأسرار» لدان براون.. عودة «سيد الألغاز»

بعد سنوات من الصمت الإبداعي، يعود الروائي الأمريكي دان براون ليطرق أبواب المكتبات العالمية بروايته الأحدث «سر الأسرار»، الصادرة بترجمتها العربية عن الدار العربية للعلوم ناشرون، وفي هذا العمل يستعيد براون بطله الأثير، عالم الرموز روبرت لانغدون، ليقحمه في مغامرة فكرية وجسدية جديدة، تتجاوز في تعقيدها ما قدمه في «شفرة دا فينشي» أو «الأصل»، فالرواية ليست مجرد إثارة بوليسية، بل هي رحلة فلسفية تبحث في جوهر الحقيقة الكونية العميقة التي طالما أرقت البشرية عبر العصور الطويلة من البحث والتقصي المستمر في غياهب المجهول.

وتبدأ الأحداث باختفاء غامض لكاثرين سولومون، العالمة التي ارتبطت بلانغدون في مغامرات سابقة، من فندقها في قلب مدينة براغ التاريخية، ليجد لانغدون نفسه وحيداً في مواجهة منظمة سرية تدعي امتلاك «مفتاح المعرفة المطلقة» الذي يفتح أبواب الخلود، وهنا يبرع براون في استخدام الرموز التاريخية، حيث يربط بين الكيمياء القديمة والفيزياء الكمية الحديثة، محاولاً إثبات أن العلم والدين ليسا نقيضين، بل هما وجهان لعملة واحدة تسعى لفهم أصل الوجود ومعناه العميق في هذا الكون الفسيح الذي يزخر بالأسرار التي لا تنتهي أبداً، مهما حاولنا فك شفراتها المعقدة بمداركنا البشرية القاصرة.

براغ.. المتاهة القوطية

واختيار براغ مسرحاً للأحداث لم يكن عبثياً، فالمدينة التي تلقب بـ«مدينة الألف مئذنة» و«قلب أوروبا القديم»، تمنح الرواية جواً قوطياً مشحوناً بالغموض والرهبة، حيث يتنقل لانغدون بين جسر تشارلز والقلعة القديمة، مفككاً شفرات تركتها شخصيات تاريخية مثل رودولف الثاني وفرانز كافكا، لينجح براون في تحويل العمارة إلى نص مقروء، حيث تصبح التماثيل والكاتدرائيات خرائط حية تقود البطل نحو الحقيقة الصادمة التي قد تغير وجه البشرية للأبد، إذا ما كُشفت للعلن في الوقت الخطأ، ما يجعل القارئ يشعر وكأنه يسير في متاهة من الحجر والزمن لا مخرج منها سوى بالمعرفة الحقيقية واليقظة الذهنية التامة.

صراع العلم والإيمان

وفي «سر الأسرار»، يطرح براون تساؤلات وجودية كبرى: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمتلك روحاً؟ وهل الأسرار القديمة التي حرسها البناؤون الأحرار والخيميائيون هي في الواقع معادلات رياضية معقدة؟ وهذا الصراع بين المادة والروح يشكل العمود الفقري للرواية، إذ إن كاثرين سولومون بأبحاثها في علم «الوعي البشري» واكتشافاتها المذهلة حول طبيعة العقل، تمثل الجسر الذي يربط بين المختبر العلمي والمعبد الروحاني، ما يجعل القارئ يتساءل عن حدود العقل البشري وقدرته على استيعاب الحقائق وسط عالم مكتظ بالرموز، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة للتفكير في ماهية الوعي البشري وعلاقته بالكون الفسيح الذي يحيط بنا من كل جانب.

وعلى مستوى التقنية السردية، يحافظ دان براون على إيقاعه السريع المعتاد، فصول قصيرة تنتهي بمفاجآت تدفعك لمواصلة القراءة دون توقف، ورغم أن البعض قد يرى في أسلوبه تكراراً لنمطه التقليدي، إلا أن «سر الأسرار» تتميز بعمق عاطفي أكبر، حيث نرى لانغدون يواجه مخاوفه الشخصية وتساؤلاته حول جدوى البحث المستمر عن الحقيقة في عالم يفضل الأكاذيب المريحة، والشخصيات الثانوية مرسومة بعناية، والشرير في هذه الرواية ليس مجرد مجرم، بل هو صاحب رؤية فلسفية متطرفة تجعل القارئ يتفهم دوافعه رغم بشاعة أفعاله، ما يضفي صبغة إنسانية معقدة على الصراع الأزلي بين الخير والشر في هذا العمل.

تتركنا رواية «سر الأسرار» أمام مرآة كبرى تعكس فضولنا الأزلي تجاه المجهول، فهي ليست مجرد حكاية عن الرموز، بل هي دعوة مفتوحة لاستعادة الدهشة في عالم كاد ينسى كيف يبصر الحقيقة، ودان براون ينسج من خيوط التاريخ والعلم ثوباً جديداً للحقيقة، ليذكرنا بأن أعظم الأسرار ليست تلك المخبأة في المخطوطات القديمة أو الكاتدرائيات الحجرية، بل هي الكامنة في أعماقنا نحن.