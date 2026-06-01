«قلق السعي إلى المكانة».. عبء الوجود الاجتماعي في مختبر الاستحقاق المعاصر

في سفره الفلسفي الباذخ «قلق السعي إلى المكانة»، الصادر عن دار «التنوير» في 310 صفحات، يشرح الفيلسوف المعاصر آلان دي بوتون أحد أكثر الهواجس الإنسانية إلحاحاً وتدميراً في العصر الحديث؛ ذلك الرعب الوجودي المستمر من ألا نكون «ناجحين» في مرآة المجتمع، أو أن نُنبذ في غياهب «النكرات»..!

ولا يقارب دي بوتون هذا القلق كعطب شخصي عابر، بل كظاهرة سوسيولوجية ونفسية معقدة، تغذيها قيم الرأسمالية الشرسة ووهم المساواة المطلقة الذي حول «الفشل» من مجرد عثرة مادية إلى وصمة عار أخلاقية تلاحق الروح، ويحلل الكتاب مسببات هذا الهلع، بدءاً من الجوع العاطفي للاعتراف، حيث يرى المؤلف أن توقنا للمكانة هو في جوهره صرخة لطلب الحب والتقدير، وصولاً إلى غطرسة الاستحقاق التي تقتل الرضا، ويوضح دي بوتون كيف انسلخنا تاريخياً من مجتمعات كانت تقدس «الكرامة» المتجذرة في الخلق والعمل، لنرتمي في أحضان مجتمعات تقدس «المكانة» المرتبطة بالاستهلاك والظهور، حيث بات تقدير الذات أسيراً لمدى بريقنا في عيون الآخرين أو قدرتنا على إثارة حسدهم.

ويشرح الكتاب كيف تحولت الجدارة إلى أداة لتعذيب النفس، فإذا كان الناجح قد استحق مكانته بجهده، فإن الفاشل صار يستحق بؤسه لضعفه، مما يضاعف وجع السقوط بمرارة المهانة النفسية التي لا ترحم أحد، ومع ذلك، لا يكتفي دي بوتون بالتشريح السردي للمأساة، بل يقدم «ترياقاً» فلسفياً وفنياً رصيناً، حيث يستعرض كيف يمكن للفلسفة عبر التفكير المنطقي، وللفن عبر السخرية والدراما، وللسياسة عبر إعادة صياغة الأولويات، أن تمنحنا زوايا بديلة للرؤية، وهذه الزوايا تحررنا من أغلال المعايير الاجتماعية الضيقة التي تفرضها ثقافة المادة، وتعيد تعريف النجاح كفعل تصالح داخلي يتجاوز زيف المظاهر..!

إن «قلق المكانة» هو الثمن الباهظ لطموحاتنا، لكن الفلسفة تظل هي الملاذ الذي يمنع هذا القلق من تحويل حياتنا إلى جحيم من المقارنات العقيمة، مؤكداً أن السعادة الحقيقية تكمن في الانعتاق من سطوة النظرة القاسية والبحث عن معنى أعمق للوجود يتجاوز حدود المنصب الاجتماعي المرموق، الذي يلهث خلفه الجميع.

يقدم الكتاب وصفة فكرية ترشدنا إلى كيفية تقدير ذواتنا، بعيداً عن أحكام الآخرين الجائرة التي تلاحقنا دوماً، ويطرح سؤالاً مهماً: هل يستحق البحث عن المكانة أن نُقدم التضحيات..؟