«الأب الغني الأب الفقير».. مدرسة الحرية المالية

يُعد كتاب «الأب الغني.. الأب الفقير» لروبرت كيوساكي علامة فارقة في أدب التنمية المالية، حيث يكسر القواعد التقليدية حول المال والعمل، ويروي كيوساكي قصة نشأته بين نصائح والده الحقيقي (الأب الفقير) الذي يقدس الوظيفة والشهادات، وبين توجيهات والد صديقه (الأب الغني) الذي يعلمه كيف يجعل المال يعمل لخدمته.

ويطرح الكتاب مفهوماً جوهرياً يتمثل في التمييز بين الأصول التي تدر دخلاً والالتزامات التي تستنزف الموارد.

وتدعو فلسفة كيوساكي للتحرر من «سباق الفئران» الوظيفي عبر الاستثمار والتعلم المستمر، ما يجعله دليلاً عملياً لكل من يسعى لتحقيق الاستقلال المالي وتغيير نظرته التقليدية تجاه الثروة والنجاح في عالمنا المعاصر الذي يتطلب وعياً مالياً يتجاوز حدود الادخار البسيط نحو آفاق الاستثمار الذكي والمنتج الذي يضمن مستقبلاً آمناً ومستقراً دائماً للجميع.