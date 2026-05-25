ساعي البريد الوجودي.. الرسالة كملاذ أخير للبوح

في زمن كانت تسافر الكلمات فيه عبر البحار ممهورة بختم الشمع ومغلفة بالأحلام والأمل، لم تكن الرسالة مجرد وسيلة تواصل، بل كانت «مختبراً» لتعرية الروح أمام مرآة الآخر، فأدب الرسائل يمثل المنطقة الرمادية بين عتمة البوح الذاتي وضوء الكلمة المُشع، حيث يخلع الكاتب قناع «المؤلف» ليواجه عري كينونته بكل هشاشتها وتناقضاتها، وفي مختبر النص، نستعرض ثلاثة نماذج شكلت أرشيفاً للوجع الإنساني والتمرد الفكري، محولةً الحبر إلى نهر مشاعر يتدفق على الورق.

الحب كفعل خوف

تنساب رسائل فرانز كافكا إلى ميلينا كأنها اعترافات عارية لروح تنازع للبقاء تحت أقبية الوجود، فكافكا الذي رأى في الكتابة ملاذاً، جعل من رسائله «نشيد استغاثة» ينبعث من جحيم العزلة، إذ لم يكن يكتب لميلينا ليخبرها أنه يحبها بالمعنى التقليدي، بل ليفهم لماذا يرتعد أمام هذا الحب، حيث يقول في إحدى رسائله: «أنتِ السكين التي أنبش بها ذاتي، هذا هو الحب، يا حبيبتي..»، والرسالة عند كافكا ليست جسراً للوصول، بل هي جدار للاحتماء من وطأة اللقاء الذي كان يخشاه، وهنا يتجلى كافكا السوداوي، الذي يرى في القرب تهديداً وفي البعد عذاباً، لتصبح الرسائل وثيقة عن «الحب الكافكاوي» الذي يزدهر في المسافات ويذبل في المواجهة، ويكتب لها بمرارة تعكس إنهاكه الوجودي: «يجب أن نكف عن كتابة هذه الرسائل التي تشطب بعضها بعضاً يا ميلينا.. إنها تدفعنا للجنون..»، وبذلك تتجلى الحقيقة في رسائل كافكا أنها مختبر لتحليل الخوف، حيث تتحول الكلمات إلى مباضع تشرح الذات الممزقة بين الرغبة في الانتماء والرهاب من الآخر.

الحبر في خنادق الحقيقة

وعلى النقيض تماماً، تأتي رسائل جورج أورويل لتكشف عن الرسالة كفعل «شهادة» سياسية وأخلاقية، فأورويل دوّن الرسائل ليوثق الحقيقة الجارحة في زمن الأكاذيب الكبرى، ورسائله هي مرايا تعكس تحولاته الفكرية العنيفة، من خنادق الحرب الأهلية الإسبانية، حيث عاين الموت والخيانات، إلى صراعاته المريرة مع الناشرين والرقابة، ونرى أورويل الإنسان الذي يصارع السل والفقر، مؤكداً أن الكلمة الصادقة هي السلاح الوحيد المتبقي في وجه الطغيان، ويكتب أورويل في إحدى رسائله بوضوح صارم يختصر مشروعه الأدبي: «ما أريده أكثر من أي شيء آخر هو جعل الكتابة السياسية فناً، وأن أحول الحقيقة المجردة إلى مادة جمالية لا تقبل التأويل»، فالرسالة عنده امتداد لمشروعه الأخلاقي في قول الحقيقة مهما كان الثمن باهظاً، وفي رسالة أخرى تعكس معاناته الجسدية التي لم تثنه عن الكتابة، يقول: «الكتابة هي صراع مروع ومضنٍ، مثل نوبة طويلة من مرض مؤلم، لكنها الضريبة التي ندفعها لنظل بشراً في عالم يحاول تدجيننا»، وبذلك يتضح أن أورويل في رسائله يختبر قدرة اللغة على الصمود أمام التزييف، محولاً المراسلات بياناً سياسيآ ضد الشمولية.

الوطن المُتخيل

وفي فضائنا العربي، تبرز مراسلات جبران خليل جبران ومي زيادة كأيقونة تتجاوز حدود الجغرافيا والزمن، فالمراسلات بينهما لم تكن مجرد رسائل حب، بل كانت حواراً كونياً بين روحين لم تلتقيا جسدياً أبداً، ما جعل من الرسالة «الجسد» الوحيد المتاح لهذا الحب.

جبران، المغترب في ضجيج نيويورك، وجد في مي «الوطن» الروحي الذي يكتب إليه هرباً من وحشة الغربة، يكتب لها بوجدانية صوفية عالية: «ما أضيق الكلمات عندما نريد أن نعبر بها عما في نفوسنا.. أنتِ فيّ، وأنا فيكِ، ونحن معاً في هذا الفضاء الواسع الذي لا تحده حدود».

رسائله تتجاوز العاطفة التقليدية لتصبح تأملات عميقة في الفن، الموت، والولادة الثانية، وفي لحظة بوح شفافة، يقول: «أنتِ يا ميّ، الصديقة التي لم أرها بعيني، ولكنني عرفتها بروحي قبل أن أعرف نفسي، إنكِ الفكرة التي تجعل للحياة معنى وسط هذا الخراب»، وبذلك تجسد رسائل جبران فلسفة «الغياب الحاضر»، حيث تصبح الكلمات قادرة على بناء مدن فاضلة يسكنها العشاق بعيداً عن ضجيج الواقع وقسوة المسافات، إنها مختبر للحب العذري الذي يتغذى على الخيال والحبر، محولاً الشوق إلى طاقة إبداعية لا تنضب.