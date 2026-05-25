«نظرة على الفلسفة» استعادة الدهشة في عالم الأفكار

في كتابه «نظرة على الفلسفة: الفلسفة أكثر خفة»، الصادر عن دار «عصير الكتب» بترجمة غلاء سمير أنس، ينجح الأكاديمي دونالد بالمر في اجتراح معجزة معرفية، وهي تحويل «الثقل الوجودي» للفلسفة إلى مادة بصرية وفكرية تتسم بالخفة والرشاقة دون أن تفقد عمقها الرصين، ولا يقدم بالمر مجرد سرد تاريخي جاف للمذاهب الفلسفية، بل يفتح «رواقاً» واسعاً يمتد من فجر الفكر الإغريقي وصولاً إلى تعقيدات القرن الحادي والعشرين، معتمداً على منهجية فريدة تمزج بين النص التحليلي والرسوم التوضيحية التي تكسر حدة التجريد.

وتكمن عبقرية بالمر في قدرته على تفكيك المفاهيم المعقدة وإعادة صياغتها كأسئلة حيوية تمس جوهر الكينونة، فهو لا يكتفي بعرض النظريات، بل يدفع القارئ لمواجهة تساؤلات فلسفية كبرى: ما طبيعة الواقع؟ هل حواسنا تخدعنا كما اعتقد ديكارت في تأملاته؟ وكيف يمكننا التمييز بين «الظلال» والحقيقة في كهف أفلاطون المعاصر؟ فالفلسفة عند بالمر ليست ترفاً ذهنياً، بل محاولة إنسانية مستمرة للإجابة عن سؤال الأخلاق الجوهري: كيف ينبغي لنا أن نعيش؟ وكيف نحدد معايير «الخير» في عالم تتصارع فيه القيم والمصالح؟ وعلى امتداد فصول الكتاب، يتنقل بالمر ببراعة بين المدارس العقلانية والتجريبية، مستخدماً الرسوم الكاريكاتورية والمخططات كمختبرات بصرية تساعد على استيعاب المفارقات الفلسفية الصعبة مثل «قطة شرودنجر» أو «مفارقات زينون»، ليُعيد الاعتبار للدهشة الأولى، تلك التي دفعت طاليس للنظر إلى النجوم، ويجعلنا ندرك أن كل فيلسوف هو في النهاية «نمر» يحاول إيقاظ وعينا الكامن تجاه أسئلة الوجود والعدم، والحرية والضرورة، والعدالة والظلم، كما أن العنوان الفرعي «الفلسفة أكثر خفة» هو بيان منهجي، فالفلسفة تصبح أخف عندما ندرك أن التساؤل هو جوهر الكينونة البشرية وليس عبئاً ثقيلاً عليها.

إن كتاب «نظرة على الفلسفة» هو دعوة للتصالح مع الأسئلة الكبرى، وهو يثبت أن تبسيط المعرفة لا يعني تسطيحها، بل جعلها متاحة للروح التواقة للفهم والارتقاء، وبالمر لا يعطينا إجابات نهائية، بل يمنحنا «عدسات» متنوعة لنرى بها الواقع من زوايا مختلفة، مؤكداً أن الفلسفة، في أرقى تجلياتها، هي فعل حرية وانعتاق من أسر الأفكار الجاهزة والقوالب النمطية، إنه مرجع لا غنى عنه لكل من يريد أن يخطو خطوته الأولى في أروقة الفكر، مدركاً أن الطريق إلى الحكمة يبدأ بابتسامة دهشة، وينتهي باستعادة التوازن في عالم مضطرب يبحث عن معنى وسط ضجيج المادة، مؤكداً أن الفلسفة هي النور الذي يكشف زيف التعتيم، وهي الملاذ الآمن للعقل الباحث عن الحقيقة المطلقة في زمن النسبية والشكوك والتحولات الكبرى المتسارعة والغامضة والمثيرة للجدل والدهشة والارتباك الإنساني العميق..!