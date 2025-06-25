«مساجد الإمارات».. لوحات تسرد جماليات الحضارة الإسلامية

الاتجاهات الإبداعية المتعددة الثقافات، والمنصهرة في أسقف مساجد الإمارات، جذبت الفنان والمصور الصحفي السوري عماد الدين علاء الدين، بروحانياتها الإسلامية، واستمالت عدسته، ليصنع منها لوحات معرضه الفوتوغرافي «مساجد الإمارات.. فن وروحانية وتناغم»، الذي احتضنته أخيراً صالة «غاليري إكس» بمسرح المجاز في الشارقة، وحضره بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، والدكتور صلاح القاسم، مستشار في هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعضو مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، والفنان الإماراتي خليل عبدالواحد مدير إدارة الفنون التشكيلية في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، والفنان السوري محمد خير الجراح، وجمع من المهتمين بفن التصوير الفوتوغرافي والعمارة الإسلامية.

أنماط فنية

وانعكست التشكيلات الفنية بوضوح على طبيعة أعمال عماد الدين، وارتسمت بفسيفسائها المتنوعة على اللقطات التي تبحر في مدى لا نهائي من الروعة والجمال، وترحل بخيال المتلقي بين الخطوط والزخارف التي تبوح بأسرار عصور عتيقة، وتسرد تفاصيل حضارات إسلامية كانت الطبيعة فيها ملهمة للفنانين، فأخذوا يحاكون نقوشها ببراعة وإتقان.

ويوضح عماد الدين علاء الدين أن مساجد كل إمارة تتميز بسمات خاصة وطابع فريد، وأن جميعها يحمل خليطاً فنياً من طرز إبداعية مختلفة، مشيراً إلى أن النمط العثماني هو الأغلب، لكنه أيضاً يبدو مندمجاً في كثير من المساجد مع أنماط فنية أخرى كالمملوكي والفاطمي والأندلسي. ويقول: «أحببت أن أُبرز جماليات الانفتاح في مساجد الإمارات على الثقافات المختلفة التي جمعت أعراق الأمة من الأندلس إلى إندونيسيا، وأن أسرد باستخدام العدسة الروحانيات التي توحيها الخطوط والزخارف الإسلامية»، مستعرضاً أنواع الزخارف النباتية والهندسية والخطوط العربية كالثلث والكوفي وغيرهما.

توازن هندسي

ويبدو أن عفوية الصورة كانت هي الهدف الأصيل وراء تلك اللوحات التي تطوف بزائري المعرض أرجاء الإمارات، وتقف بهم عند مساجد شهيرة في كل إمارة؛ لتضع أمام أعينهم التباينات الجلية بين صنوف الفن التي تتجلى بعرضها مجتمعةً ومقارنة بعضها ببعض، وتضيء على البعد الثقافي المتسع والعميق الذي يتَّحد شتاته في مفهوم الإبداع.

ويحكي عماد الدين أن الدافع الحقيقي وراء إبداع أعماله الفنية التي ضمَّها المعرض كان الرغبة في نقل الثقافة الإسلامية إلى العالم وحكايات الحضارة العريقة التي نعتز بها جميعاً، وأن يقدّم خدمة جليلة إلى ديننا الحنيف بواسطة الفن، لافتاً إلى أنه اعتمد في لقطاته على الصورة المربعة التي تحقق توازناً هندسياً معمارياً، وتبث حالة من الراحة والهدوء للنظر.

ويشرح الأسباب التي جعلته يكتفي بتصوير تلك المشاهد البديعة في مساجد الإمارات دون أن يتدخل في تفاصيلها بلمسات فنية؛ ليوثق المناظر بأسلوب أشد واقعية، ويحافظ على انطباعية الصورة ومصداقيتها، مضيفاً: «نحن، المصورين الصحفيين، نتميز عن المصورين المعماريين بالبعد الوثائقي، في حين تتفوق صورهم من حيث الجمال وتوظيف تقنيات التصوير الإبداعية».

ويبين أن دور المصور الصحفي لا ينحصر في نقل الأحداث وتوثيق الحروب والكوارث، بل يشمل تسجيل المشاهد الإبداعية الساحرة، والتقاط الصور الزاخرة بزوايا فنية مدهشة، موضحاً أنه طالما وجَّه عدسته من الأعلى إلى الأسفل ورصَد ما في أعماق البحار، حتى اجتذبته زخارف قباب المساجد في الإمارات، فقرر أن يغيّر وجهته هذه المرة من الأسفل إلى الأعلى؛ ليرصد تلك الجماليات في 30 لوحة استغرق إبداعها شهرين.