«جذور».. عمل فني بروح الطبيعة يزين شاطئ جميرا

منحوتة فنية تفاعلية جديدة ضمن استراتيجية «الفن في الأماكن العامة»، التي تتبعها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» في مختلف أرجاء المدينة العامرة، تأتي منحوتة «جذور» للفنانة الإماراتية عزة القبيسي لتزين شاطئ جميرا بلوحة عملاقة، مستلهمة إياها من جذوع النخلة بوصفها رمزاً للحياة والاستمرارية.

وقالت الفنانة عزة القبيسي لـ«البيان»: تم تنفيذ العمل ضمن تكليف من هيئة الثقافة والفنون في دبي - دبي للثقافة، كجزء من مبادرات الفن في الأماكن العامة، موضحة أن فكرة العمل جاءت من تأملها في الأنماط الطبيعية، وتحديداً جذوع النخيل، وما تحمله من إيقاع بصري يعكس الزمن والاستمرارية، مشيرة إلى أنها كفنانة فهي تبحث دائماً في العلاقة بين المادة والبيئة، واستلهمت هذا العمل من حركة الطبيعة في الإمارات، من الرياح في الكثبان إلى الأمواج ومسارات الطيور، وعملت على تحويلها إلى لغة بصرية معاصرة.

وحول فكرة العمل قالت: العمل يحوّل هذه الحركات الطبيعية إلى لغة بصرية موحّدة، تعبّر عن الهوية والذاكرة الجماعية، ففي ممارستي الفنية، أحرص على أن تكون الأعمال مرتبطة بالمكان والإنسان، لذلك يأتي هذا العمل كدعوة للتأمل في العلاقة بين الإنسان وبيئته، وكيف تتشكل هذه العلاقة عبر الزمن. وتابعت: العمل بعنوان «جذور»، وهو عمل تفاعلي يُشاهد من زوايا متعددة، حيث تتغير قراءته مع حركة المشاهد حوله، فالتفاعل مع العمل جزء أساسي من ممارستي الفنية، حيث أؤمن بأن العمل لا يكتمل إلا بتجربة المتلقي له، كما أن العمل يسعى إلى إعادة ربط الجمهور بالهوية الإماراتية من خلال عناصر مألوفة من البيئة المحلية، بصياغة معاصرة تعكس رؤيتي كفنانة. وأشارت القبيسي إلى أنها استخدمت لتنفيذ المنحوتة الفولاذ المقاوم للصدأ كمادة رئيسة، وهي مادة تتعامل معها في كثير من أعمالها، لقدرتها على التشكّل وتحملها للبيئة الخارجية، مع إمكانية إبراز الانسيابية والحركة التي تبحث عنها في العمل.

وتابعت: استغرق العمل ما يقارب سنة كاملة من البحث، والتطوير، والتجريب، وهي مرحلة مهمة في ممارستي الفنية حيث أتعامل مع العمل كعملية مستمرة حتى يصل إلى شكله النهائي. تقع المنحوتة على شاطئ جميرا بالقرب من مركز ميركاتو التجاري، كجزء من استراتيجية دبي للفن في الأماكن العامة، وهي مساحة مهمة لوصول العمل إلى جمهور متنوع.

وأكدت القبيسي أنه تم تنفيذ المنحوتة بالتعاون مع فريق متخصص في التشكيل والتصنيع الفني، حيث كان هناك تنسيق دقيق بين التصميم والتنفيذ لضمان تحقيق الفكرة بالشكل المطلوب، بالنسبة لها كان هذا المشروع فرصة لتقديم عمل يرتبط بالبيئة المحلية ويخاطب الجمهور ضمن سياق المكان.