161.45 ‌مليون دولار عائد حفل شاكيرا بالبرازيل

قال ​مسؤولون في مدينة ريو دي جانيرو، ​إن نحو مليوني شخص تجمعوا أول من أمس على شاطئ كوباكابانا لحضور حفل موسيقي مجاني لشاكيرا، ليصبح بذلك أكبر حفل في مسيرة نجمة البوب الكولومبية. وأصبحت العروض الضخمة على شاطئ ⁠ريو الشهير مصدر جذب للمدينة.

وتستثمر ريو هذه الحفلات لجذب الزوار والاهتمام الدولي إلى مهرجان (تودو موندو نو ريو) أو «الجميع ‌في ريو»، ما يعزز السياحة خلال مايو. وقدر مسؤولون في بلدية المدينة أن حفل شاكيرا حقق عائدات بلغت نحو 161.45 ‌مليون دولار لاقتصاد ريو، وعاد بالفائدة على الفنادق والمطاعم ووسائل ​النقل ومبيعات التجزئة. وافتتحت الأمسية بعرض للطائرات المسيّرة التي ‌شكلت صورة ذئب، ‌وهو رمز مرتبط بشاكيرا، لدى مخاطبة النجمة للحاضرين باللغة البرتغالية. وقالت ​شاكيرا (49 عاماً) «البرازيل، ‌أحبك. أمر ​سحري أن أرى ملايين الأرواح ⁠متآلفة.. مستعدة للغناء والتفاعل والرقص وتذكير العالم بما يهم حقاً». وغنت شاكيرا باقة من أشهر أغانيها ​من ⁠بينها (هيبس ⁠دونت لاي) و(أنتولوجيا) وأغنية (واكا واكا) التي أنتجت لكأس العالم 2010، ودعت أيضاً نجوماً برازيليين حضروا الحفل.