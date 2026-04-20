إيدي ميرفي ينال جائزة إنجاز العمر

حصل النجم إيدي ميرفي على جائزة إنجاز العمر من معهد الفيلم الأمريكي السبت في لوس أنجلوس تكريماً لمسيرته المهنية التي أثرت في عالم الكوميديا والسينما على مدى أكثر من خمسة عقود. وتسلّم ميرفي الجائزة بروح الدعابة التي يتميز بها، إذ سخر من حجمها. وقال: «هل كانت هذه الجائزة دائماً بهذا الحجم؟ يبدو أن هذه أصغر»، مما أثار ضحك الحضور.
وعبّر ميرفي، الذي أكمل 65 عاماً هذا الشهر، عن امتنانه لتلقي هذا التكريم وهو لا يزال بصحته للاستمتاع به. وقال ممازحاً: «أحياناً يجعلونك تنتظر حتى تصبح كبيراً جداً في السن للحصول على هذه الجائزة». وأشار إلى أن الممثلين ميل بروكس وفرنسيس فورد كوبولا حصلا على التكريم بعد تجاوز الثمانين من العمر.