إيدي ميرفي ينال جائزة إنجاز العمر

حصل النجم إيدي ميرفي على ​جائزة إنجاز العمر من معهد الفيلم الأمريكي السبت في ​لوس أنجلوس تكريماً لمسيرته المهنية التي أثرت في عالم الكوميديا والسينما على مدى أكثر من خمسة عقود. وتسلّم ميرفي الجائزة بروح الدعابة التي يتميز بها، إذ سخر من حجمها. وقال: «هل كانت هذه الجائزة دائماً بهذا الحجم؟ يبدو أن هذه أصغر»، مما ⁠أثار ضحك الحضور.

وعبّر ميرفي، الذي أكمل 65 عاماً هذا الشهر، عن امتنانه لتلقي هذا التكريم وهو لا يزال بصحته للاستمتاع به. وقال ممازحاً: «أحياناً يجعلونك تنتظر حتى تصبح كبيراً جداً في السن للحصول على هذه الجائزة». وأشار إلى أن الممثلين ميل بروكس وفرنسيس فورد كوبولا حصلا على التكريم بعد تجاوز الثمانين من العمر.