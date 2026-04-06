«أسوان لأفلام المرأة» يكرّم المخرجة البولندية دي كيه فيلخمان

يكرّم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة المخرجة وكاتبة السيناريو البولندية دي كيه فيلخمان، خلال حفل افتتاح دورته العاشرة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 من أبريل الجاري، وتحمل اسم المخرجة والمنتجة الرائدة عزيزة أمير، بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها.

تعدّ فيلخمان إحدى أبرز صناع السينما المعاصرة الذين نجحوا في المزج بين الفن التشكيلي وفن الصورة المتحركة، عبر مشروع بصري فريد قائم على تقنية الرسم الزيتي المتحرك، التي أعادت من خلالها تعريف العلاقة بين اللوحة واللقطة السينمائية. وتخرجت فيلخمان من أكاديمية الفنون الجميلة في وارسو، ودرست الإخراج في مدرسة وارسو للسينما، وحصلت على منحة وزارة الثقافة البولندية لتميزها في الرسم والجرافيك لعدة سنوات متتالية. وفي عام 2017 ترشحت فيلخمان لجائزة الأوسكار عن فيلمها الروائي الطويل (في محبة فينسينت)، الذي كتبته وأخرجته في شراكة إخراجية كاملة مع زوجها المنتج والمخرج هيو ويلخمان، ويُعد الفيلم الأول في تاريخ السينما الذي يُنفَّذ بالكامل عبر لوحات زيتية مرسومة يدوياً، بمشاركة أكثر من مئة رسام من مختلف أنحاء العالم.

وعُرض فيلم «في محبة فينسينت» لأول مرة عالمياً في مهرجان أنيسي الدولي للرسوم المتحركة، وحصد أكثر من 40 جائزة دولية. وفي عام 2023 قدّمت فيلمها الروائي الطويل (الفلاحون).