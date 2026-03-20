برامج وقنوات «دبي للإعلام» تتصدر في استطلاع «البيان» للموسم الرمضاني 2026

في سباق رمضاني متوهّج، جعل صُنّاع الدراما والبرامج التلفزيونية غايتهم الأولى الظفر بقلوب المشاهدين عبر تقديم محتوى هادف نوعي، فانطلقوا منذ اللحظة الأولى في منافسة محتدمة تفيض بالحماس والإبداع. وسرعان ما نجحت الأعمال المشاركة في أسر الأنظار واستثارة الشغف، حتى بدا المشهد وكأنّ الجميع يقف على منصّة التميّز ذاتها، في لوحة فنية نابضة بتعدّد ألوانها وجمالياتها. غير أن سحر الأرقام والإحصاءات يظل الفيصل الحاسم، القادر وحده على تفكيك هذا الزخم الإبداعي، وتقييم كل عمل بميزان دقيق، ومنح الإشادات وشرف التتويج بالتألق والفوز لمن بلغ الذروة وتفرّد بالإنجاز.

اليوم تعود «البيان»، وبينما أسدل هذا السباق ستار موسمه، لتعلن، نتائج وحصاد الاستطلاع الخاص بموسم دراما وبرامج رمضان 2026، والذي شارك فيه ما يقارب ١٠ آلاف شخص، مقدمة معه بيانات حصاد آراء واختيارات الجمهور وتصنيفاته في هذا الشأن، بموضوعية كاملة وشفافية وحرفية، حيث كشفت نتائجه، بوضوح، عن خريطة تفضيلات المشاهدين وما استقر في وجدانهم من أعمال الموسم، والتي برزت فيها إنتاجات وأعمال مؤسسة دبي للإعلام في مواقع الصدارة.

«وديمة وحليمة 5» أفضل مسلسل إماراتي

أسفرت نتائج الاستطلاع عن تربّع مسلسل «وديمة وحليمة 5»، المعروض على قناة «سما دبي»، على عرش الصدارة في فئة أفضل مسلسل إماراتي، مستنداً إلى حضور لافت للنجوم: مرعي الحليان، وسعاد علي، وملاك الخالدي، وداوود حسين، وأحمد المازم، وعائشة عبد الرحمن، وأحمد عبد الرزاق، ليحصد 43.18% من نسبة الأصوات.

وفي المرتبة الثانية، حلّ مسلسل «دارا»، الذي قدّم عبر قناة تلفزيون دبي، محققاً 14.50% من الأصوات، فيما جاء مسلسل «33» على قناة سما دبي، ثالثاً بنسبة 11.93%. وجاء «لحظات مسروقة» على «قناة الإمارات» رابعاً بنسبة 10.34%، وتلاه «الباء تحته نقطة 2» بـ8.75%، بينما توزعت النسبة المتبقية، على بقية الأعمال، في مشهد يعكس تنوع الطروحات وتباين أذواق الجمهور.

جابر نغموش أفضل فنان إماراتي

وتألّق الفنان الإماراتي جابر نغموش في حضوره الآسر الذي خطف به قلوب الجمهور، من خلال مشاركته في مسلسل «ترند»، ليعتلي صدارة استطلاع «البيان» النهائي، متوّجاً مسيرته بلقب أفضل ممثل إماراتي في دور البطولة، بعد أن حصد النسبة العليا من أصوات المشاركين التي بلغت 20.86%. وجاء في إثره الفنان أحمد الجسمي بنسبة 19.76%، وسط منافسة محتدمة عكست تنوّع المواهب وقوة الحضور، في حين توزعت بقية النسبة على فنانين آخرين، لتعكس ثراء الساحة الفنية وتعدّد تجاربها اللافتة.

عمر الملا أفضل فنان إماراتي شاب

ونجح النجم الإماراتي عمر الملا في أن يتوهّج بين أقرانه من الوجوه الشابة، مستأثراً ببريق الصدارة في استطلاع «البيان»، بعد أن حصد 19.57% من أصوات المشاركين، متقدماً على زميله النجم ماجد الجسمي (18.96%) الذي حلّ في المرتبة التالية، فيما جاء أحمد المازم تالياً بنسبة 18.04%.

فاطمة الحوسني أفضل فنانة إماراتية

وحجزت الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني موقعها في صدارة المشهد الإبداعي خلال الموسم الرمضاني، بعدما تألقت في مسلسل «الباء تحته نقطة 2»، لتتوج حضورها اللافت بتصدرها نتائج استطلاع «البيان» النهائي بنسبة 36.51% من الأصوات. وفي المرتبة التالية، حصدت الفنانة سميرة أحمد نسبة 15.23% من الأصوات، بينما جاءت بقية النِّسب على نحو متدرج بين هدى الخطيب (13.52%)، وملاك الخالدي (9.79%)، وعائشة عبد الرحمن (6.73%)، وتوزعت النسبة المتبقية على بقية الأسماء، في مشهد يعكس تنوّع الحضور وتفاوت صدى الأعمال لدى الجمهور.

أمل محمد أفضل فنانة إماراتية شابة

وحصدت النجمة الشابة أمل محمد (39.57%) من النسبة المئوية، متربّعة على قمة فئة أفضل ممثلة إماراتية شابة، ومتقدمة على زميلتها رحاب المهيري (9.72%) التي أبهرت الجمهور بحضورها في مسلسل بعنوان «33»، وتوالت المراكز بعد ذلك بحضور لافت من مشاعل الشحي (9.11%)، فيما توزّعت نسبة بقية الأصوات على أسماء أخرى.

عمر إبراهيم أفضل مخرج

وحلَّ المخرج التلفزيوني الإماراتي عمر إبراهيم في صدارة الأسماء البارزة في الدراما المحلية والخليجية، متألقاً عبر مسلسل «وديمة وحليمة 5»، الذي شكّل استمراراً للسلسلة الكوميدية الشهيرة التي حققت نجاحاً كبيراً في المواسم السابقة، وتدور في إطار اجتماعي فكاهي يعكس تفاصيل الحياة اليومية في المجتمع الإماراتي. وحقق عمر إبراهيم 13.46% ضمن فئة أفضل مخرج، محرزاً إعجاب المشاركين في استطلاع «البيان» الخاص ببرامج ودراما رمضان 2026، تلاه علي العلي بنسبة 7.28%، ثم عامر فهد (6.06%)، لتتوزع النسبة المتبقية على الأسماء الأخرى في عالم الإخراج.

«المندوس» أفضل برنامج تلفزيوني

وتمكّن برنامج «المندوس» من الحفاظ على موقعه في صدارة فئة أفضل البرامج التلفزيونية الإماراتية ضمن استطلاع «البيان» لدراما وبرامج رمضان بنسبة 21.83%، فيما جاء في المرتبة التالية: «الناموس» (17.31%)، و«آخر كلام» (9.91%)، «السلم والثعبان» (6.18%)، «قلبي اطمأن» (6.12%)، وتوزعت النسبة المتبقة على برامج أخرى.

عبد الله إسماعيل أفضل مقدم برنامج

وتألّق الإعلامي الإماراتي عبد الله إسماعيل، عبر برنامجه الشهير «المندوس» الترفيهي المستوحى من التراث الإماراتي، الذي يعتمد على أسئلة وألعاب تحمل طابعاً شعبياً وثقافياً، وحصد إسماعيل المركز الأول في فئة أفضل مقدم برامج إماراتي بنسبة 23.67%، على رأس عدد من الأسماء الإعلامية التي تثري الساحة بإبداعاتها واحترافيتها المهنية.

حصة الفلاسي أفضل مقدمة برنامج

كما تألّقت الإعلامية الإماراتية حصة الفلاسي في سماء البرامج الإماراتية محتفظة بمكانتها المرموقة بين المتألقين، ومحققة 42.14% من نسبة الأصوات، حيث خطفت الأضواء من خلال برنامجها «الناموس»، وأسرت الجمهور بأسلوبها الجذاب وحضورها البهي، لتثبت أن التميز لا يُقاس إلا بإشعاع الإبداع وروح الأداء الفريدة.

«الغميضة» أفضل مسلسل خليجي

وفي مضمار أفضل عمل درامي خليجي، حسمت نتائج استطلاع «البيان» وجهتها نحو مسلسل «الغميضة» (19.27%)، من تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي، متقدّماً بثبات على بقية المنافسين.

وجاء في المرتبة التالية مسلسل «شارع الأعشى 2» (18.23%)، حيث جمع فريقاً من النجوم (هدى حسين، محمود بوشهري، فاطمة الصفي، عبد الرحمن العقل، زهرة الخرجي، وآخرين).

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب «غلط بنات» (11.68%)، ليأتي بعده «بنات عبد الغني» (7.16%)، و«عايلة مايلة» (4.95%)، في سباق درامي متقارب الإيقاع، توزّعت فيه النسبة المتبقية على أعمال أخرى، عكست مجتمعةً تنوّع التجارب وثراء الطرح، وأكدت أن المشهد الدرامي الخليجي يمضي بثقة نحو آفاق أكثر نضجاً وتألقاً.

«الست موناليزا» أفضل مسلسل عربي

وتصدّر مسلسل «الست موناليزا» (12.97%) واجهة المشهد الدرامي العربي، مقدّماً قصة من واقع الحياة المصرية، ضمن قالب اجتماعي تشويقي حافل بسلسلة من الأزمات والمفاجآت، ما أهَّله لخطف الأضواء والتربع على قمة استطلاع «البيان» لدراما وبرامج رمضان 2026، ضمن فئة أفضل مسلسل عربي.

وفي سباق محتدم اتّسم بالتقارب والتشويق، جاء «صحاب الأرض» في موقع المنافسة المباشرة بنسبة مطابقة، بينما توزعت النسب التالية على قائمة من الأعمال المفضلة لدى الجماهير على النحو التالي:

«مولانا» (10.46%)، و«إفراج» (4.28%)، و«بالحرام» (4.28%)، واقتسمت الأعمال الأخرى ما تبقى من نسب، ذلك في لوحة درامية تنوّعت ألوانها وتباينت نبراتها، فيما توزعت بقية الأصوات على مجموعة من الأعمال التي أسهمت بدورها في إثراء الموسم وإضفاء مزيد من الحيوية والتنوّع عليه.

داوود حسين أفضل فنان خليجي

ورسّخ النجم داوود حسين حضوره في صدارة فئة أفضل ممثل خليجي، بعد أن حصد النسبة الكبرى من أصوات المشاركين في استطلاع «البيان» لبرامج ودراما رمضان 2026 (12.84%)، متقدّماً بخطى واثقة على منافسيه.

وجاء في إثره النجوم: سعد الفرج (9.48%)، عبد الرحمن العقل (8.87%)، جمال الردهان (8.81%)، حمد العماني (6.73%)، بينما توزّعت الأصوات على أسماء أخرى. وهو ما عكس ثراء الساحة الفنية وتنوّع حضور نجومها.

خالد المظفر أفضل فنان خليجي شاب

وفي سباق النجومية الخليجي، خطف نجوم الشباب الأضواء بإشعاعهم المتجدد وحضورهم اللافت، فتصدّر النجم خالد المظفر (19.27%) المشهد بإطلالة مميزة في مسلسل «الشوفير»، يليه ناصر الدوسري (14.98%)، الذي حجز مكانه في قلوب الجماهير عبر مسلسل «شارع الأعشى 2»، ثم منصور البلوشي (7.52%) الذي أضاف لمساته الإبداعية خلال مسلسل «الغميضة».

هدى حسين أفضل فنانة خليجية

وتمكنت النجمة القديرة هدى حسين من حصد 30.09% من نسب التصويت محافظة على موقعها في الصدارة كأفضل ممثلة خليجية في دور البطولة في مسلسل «الغميضة»، وهو عمل درامي خليجي يُعرض ضمن مسلسلات الموسم الرمضاني، حيث تلعب دور «وداد» في قصة إنسانية واجتماعية تدور أحداثها في السبعينيات، متقدمةً بقية النجمات اللاتي جاء ترتيبهن تحت هذه الفئة على النحو التالي: إلهام فضالة (13.46%)، سعاد علي (12.23%)، إلهام علي (9.54%)، هيا عبد السلام (5.02%)، إضافة إلى أسماء فنية أخرى تقاسمت النسبة المتبقية.

لولوة الملا أفضل فنانة خليجية شابة

أما في فئة النجمات الشابات، فقد أسفرت المنافسة المحتدمة بين الوجوه الفنية عن تصدّر النجمة الشابة لولوة الملا، التي حازت القمة بنسبة أصوات بلغت 38.90%، بعدما تألقت في مسلسل «الغميضة»، فيما تبعتها لمى عبد الوهاب وشجون الهاجري بنسبتين متقاربتين: (9.54%)، (9.42%)، لتضيفا رونقاً خاصاً وملامح جديدة على المشهد الفني صنعت الشغف الذي في نفوس المتابعين خلال الموسم.

عباس النوري أفضل فنان عربي

وتربَّع النجم السوري عباس النوري، الذي جسَّد دور البطولة في مسلسل «مربى العز»، على قمة المركز الأول في استطلاع «البيان»، حاصداً أعلى نسبة من الأصوات ضمن فئة أفضل ممثل عربي (15.35%)، وجاء بعده النجم معتصم النهار (9.30%)، وتيم حسن (6.61%)، وكريم محمود عبد العزيز (6.06%)، ثم آسر ياسين (4.46%).

أحمد مالك أفضل فنان عربي شاب

وبرز النجم المصري أحمد مالك، الذي تألق في مسلسل «سوا سوا»، وسط زملائه من نجوم الجيل الشاب، متربعاً على صدارة استطلاع «البيان»، وحاصداً 18.72% من نسب التصويت، ليتقدم على أسماء شابة أثرت الموسم الرمضاني بإبداعاتها الفنية المتنوعة، تنافست فيما بينها مشكّلةً النسبة المتبقية من التصويت، ليظل المشهد الرمضاني حافلاً بالإثارة التي رسمت ملامحها المواهب المتألقة.

منى واصف أفضل فنانة عربية

وعلى مستوى الفنانات العربيات، كان التألق من نصيب الفنانة السورية منى واصف التي لعبت دوراً محورياً في مسلسل «مولانا»، الذي يدور حول صراعات شخصية واجتماعية في مجتمع تقليدي، ويطرح قضايا العدالة والعلاقات الإنسانية المعقدة، ويجمع بين التشويق والإثارة؛ إذ حققت النجمة القديرة نسبة تصويت بلغت 16.09%، متقدمةً على بقية الأسماء ذات التاريخ الفني الحافل بالتألق وفق نسب تصويت متقاربة: سوسن بدر (8.13%)، عبير أحمد (8.01%)، هبة الدري (7.34%)، ميس كمر (6.54%).

نور علي أفضل فنانة عربية شابة

وشهدت فئة نجمات العرب الشابات منافسة مثيرة، تصدرتها نور علي بنسبة 28.38%، تلتها مجموعة من الشابات الموهوبات اللواتي أضفن إشراقة وجاذبية إلى المشهد الفني، ليشكلن معاً النسبة المتبقية من التصويت (71.62%).

لولوة عبد السلام أفضل مخرجة

وتألّقت المخرجة الكويتية لولوة عبد السلام خلال الموسم الرمضاني عبر مسلسل «نورية نصيب»، حاصدةً 33.70% من الأصوات، فاستحقت المركز الأول في فئة أفضل مخرجة ضمن استطلاع «البيان» الخاص ببرامج ودراما رمضان 2026، فيما تلألأت أسماء أخرى كنجومٍ تحاول اللحاق بها، منهن: هبة الصياغ (22.94%)، ورشا شربتجي (13.33%)، وأسماء أخرى تقاسمت النسبة المتبقية من التصويت.

عبد العزيز النبهان أفضل مقدم برنامج

وعلى الصعيد الخليجي، تصدّر المشهد الإعلامي عبد العزيز النبهان عبر برنامجه التلفزيوني «كاش مع النبهان»، ليحصد النسبة الكبرى في فئة أفضل مقدم برنامج خليجي (20.67%)، لتتوالى بعده الأسماء اللامعة التي خطفت أنظار المشاهدين، وحققت المتعة والدهشة خلال الموسم.

رامز جلال أفضل مقدم برنامج عربي

وعلى مستوى البرامج العربية، تألق رامز جلال عبر برنامجه «رامز ليفل الوحش» المتميز بالإثارة والتشويق والجمع بين الرعب والفكاهة، إذ نجح رامز من خلال سيناريوهات مبتكرة ومفاجآت حقيقية تضع الضيوف في مواقف صعبة ومسلية في الوقت نفسه، في حصد النسبة الكبرى من التصويت في هذه الفئة (26.79%)، متقدماً على زملائه من نجوم البرامج التلفزيونية.

ندى الشيباني أفضل مقدمة برنامج

وتصدرت الإعلامية ندى الشيباني قمة التصويت في فئة أفضل مقدمة برنامج خليجية، ونجحت في الاستحواذ على إعجاب المشاهدين من خلال إطلالتها المميزة عبر برنامج «السلم والثعبان» الذي تألقت به شاشة تلفزيون دبي ضمن برامجها المتنوعة.

وحظيت الشيباني بالنسبة الكبرى للتصويت (20.67%) من خلال البرنامج الحواري الترفيهي الذي تلتقي فيه ضيوفاً من الوسط الفني والثقافي وتطرح عليهم أسئلة وتحديات عبر صناديق مختلفة تكشف جوانب من حياتهم وأفكارهم بطريقة مرحة وعفوية، لتتفوق بحرفيتها وإتقانها لأساليب التقديم على سائر الأسماء اللامعة في هذا المجال المشحون بالحماسة والإبداع.

ياسمين ناصر أفضل مقدمة برنامج عربية

وارتقت ياسمين ناصر، مقدمة برنامج «يلا نطبخ»، الذي تقدّم من خلاله وصفات متنوعة وأطباقاً مبتكرة يومياً، قمة الصدارة بوصفها أفضل مقدمة برنامج عربية، وحصدت 30.03% من مجمل الأصوات التي تفاعلت مع هذه الفئة بالتحديد.

«سما دبي» أفضل قناة تلفزيونية

وأكدت قناة «سما دبي» تفوّقها في صدارة تصنيف أفضل قناة تلفزيونية لهذا الموسم الرمضاني، وجاء هذا الإنجاز ثمرة برامج متميزة واستراتيجيات دقيقة ومدروسة، إذ حصدت القناة 27.52% من نسبة التصويت، ليلحق بها «تلفزيون دبي» (15.90%) في المركز الثاني، ثم جاءت بقية القنوات وفق ترتيب متدرج، مع توزيع النسب المتبقية على باقي المحطات الأخرى.

«دبي+» ضمن صدارة أفضل تطبيق مشاهدة

نجحت منصة «دبي+» في ترسيخ حضورها بين أبرز تطبيقات المشاهدة خلال الموسم الرمضاني، بعدما استطاعت أن تجذب جمهوراً واسعاً بفضل محتواها المتنوع وتجربتها الرقمية السلسة.

ومع اشتداد المنافسة، برزت المنصة كخيار مفضل لدى شريحة كبيرة من المتابعين، مستفيدةً من جودة الإنتاج وسهولة الوصول، ما مكّنها من اعتلاء مراكز متقدمة في استطلاع الموسم، حيث أحرزت نسبة 22.63%، لتحلّ في مرتبة متقدمة خلف منصة «شاهد» التي تصدّرت المركز الأول، مؤكدةً بذلك مكانتها كوجهة رائدة لعشاق الدراما والبرامج الرمضانية.