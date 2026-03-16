كيت بلانشيت: الفن في حوار دائم مع الناس

دافعت نجمة هوليوود، كيت بلانشيت، عن دور الفن حتى عندما يكون مزعجاً أحياناً، وذلك خلال حفل أقيم في متحف «هامبورجر بانهوف» في برلين.

وقالت الممثلة الأسترالية: «الفن في حوار دائم مع عيون وأرواح الناس الذين يدركونه، الذين يناقشونه، الذين يتذكرونه، الذين يتأثرون به، الذين يسحرهم والذين يتمردون عليه. لا يمكننا إيقاف الفن. لا يمكننا إسكات الفن، حتى لو كان الناس لا يتفقون معه إطلاقاً».

وأوضحت بلانشيت أن أماكن مثل متحف «هامبورجر بانهوف» لا غنى عنها. ولبلانشيت ارتباط خاص بالمتحف، إذ ظهرت فيه عام 2016 ضمن عمل سينمائي بعنوان «مانيفستو».