الإمارات جميلة

شعر: د. عارف الشيخ

حفـِــظ اللهُ بــِـلادي

مِن شرور الحاقــِدينْ

ورعــَـى اللهُ جُهـودًا

للجنــُـود الصّامــدينْ

الإمـاراتُ ستبقـَـى

دارَ أمنٍ وأمانْ

هِي حقــًّا وطنُ الكـــُــ

ـــــلِّ على مرّ الزّمانْ

الإمـارا تُ كــ«جُمّــــــا

رِ»نخيـلٍ وجميلـةْ

قلبُهـا أبـيضُ والأحــــ

قــادُ في القوم دَخيــلهْ

لا يغـــُــرَّنْك جَمـــالي

فأنــِـا جِلـــْـديْ غليظْ

أنـَـا لحمِي حنظلٌ

لو ذُقتَنـــــي قل يــَـاحفيظْ

ربّ بــَـاركْ في قِيــــادا

تــِي على طول المـَــــدَى

هُم حُماة الدّار يكفــــُــو

نَ الـوَرى شـــَـــرَّ العِــدا