«ليالي سينيوليو».. رحلة سينمائية تعبر حواجز الثقافات

تواصل فعالية ليالي سينيوليو، التي يقدّمها المخرج الإماراتي نواف الجناحي، ترسيخ حضورها بوصفها منصة ثقافية تتجاوز حدود العرض السينمائي التقليدي، لتغدو فضاءً حيّاً للحوار والتفكير النقدي. فمن خلال اختيار أفلام ذات قيمة فنية وفكرية، وفتح باب النقاش أمام الجمهور وصنّاع الأفلام والنقّاد، تسهم هذه الأمسيات في تعميق الوعي باللغة السينمائية، وتفكيك جماليات الصورة والسرد، واستكشاف ما تطرحه الأعمال من أسئلة إنسانية وفلسفية.

لا تكتفي «ليالي سينيوليو» بإعادة الاعتبار لمشاهدة الفيلم بوصفها تجربة جماعية، بل تعمل على بناء مجتمع سينمائي واعٍ، يؤمن بأن السينما ليست ترفاً بصرياً، بل أداة للمعرفة، ومنبراً لتبادل الرؤى، وجسراً يربط بين الثقافات والتجارب. وبهذا الدور، تسهم الفعالية في إثراء المشهد الثقافي المحلي، وتعزيز الحوار حول «الفن السابع» باعتباره قوة ناعمة قادرة على التأثير وصناعة الوعي.

وفي رحلة سريعة خلال في السطور التالية، نحاول تقديم قراءة في 4 أفلام احتفت بها منصة ليالي «سينيوليو» في الرابطة الثقافية الفرنسية بدبي أخيراً، في ليلة ذابت فيها فوارق الجغرافيا وتلاشت حواجز الثقافات.

«في الليل»

من الجزائر، يأتي هذا الفيلم ليحكي عن الليل ليس كزمن، بل كحالة شعورية. وخلال 18 دقيقة، نقتفي أثر شخوص يواجهون عتمتهم الخاصة. الفيلم يوظف الليل كمرآة تعكس القلق الوجودي والبحث عن مخرج من حيز ضيق، حيث تصبح الحركة في الظلام محاولة لاستعادة الضوء المفقود في واقع معقد. إنها سينما الجو التي تعتمد على الصمت والظلال لتقول ما تعجز عنه الكلمات.

ويغوص المخرج فيصل حموم في تفاصيل واقعية من خلال قصة امرأة في الخمسينيات تظهر عند مخرج محطة في وسط المدينة وهي تحمل منشورات عن شخص مفقود. تبدأ من هنا رحلة تجوال ليلية طويلة في أزقة العاصمة، حيث تتحول الشخصية إلى ما يشبه «الشبح» الذي يمضي في عتمة المدينة. هذا البعد يربط القلق الوجودي بحادثة ملموسة وهي «الفقد»، ما يجعل الليل مساحة للبحث المادي والنفسي في آن واحد.

«رحلة طويلة»

بين برودة بلجيكا وذاكرة العراق المثقلة، تتدفق أحداث الرحلة الطويلة. الفيلم هو تجسيد بصري للشوق والانفصال. هنا، لا تقاس المسافة بالكيلومترات، بل بالألم الذي يخلّفه الاغتراب. هو فيلم عن الهوية التي تظل عالقة في منتصف الطريق، وعن محاولة الإنسان لترميم جسوره مع وطن يسكنه ولا يسكن فيه، ما يجعله قصيدة سينمائية حزينة عن المنفى والذاكرة.

ويناقش المخرج علي كاظم فكرة تحوُّل المسافات الجغرافية إلى حواجز نفسية، حيث يعمل المخرج علي كاظم على تجسيد الشوق ليس كعاطفة فحسب، ولكن كترميم لعلاقة منهارة مع وطن يعيش في وجدان المهاجر ولا يستطيع العودة إليه جسدياً.

«خارج الموسم»

في هذا العمل، ننتقل إلى فرنسا لنشاهد كيف يبدو العالم حين تخفت الأضواء وتفرغ الساحات. الفيلم يتأمل فكرة الوقت الضائع والجمال الكامن في السكون. ومن خلال لغة بصرية أنيقة، يرحل بنا العمل خلال 14 دقيقة في ثنايا الوحدة التي قد تكون أحياناً ضرورة لإعادة اكتشاف الذات.

ويستغل المخرج فرانسيسكو أرتيلي جماليات السكون في البيئات الفرنسية التي هجرها ضجيج السياح أو الزوار، ليركّز على الوقت الضائع؛ فالسكون ليس فراغاً، بل مرآة تواجه فيها الشخصيات ذواتها. ويطرح الفيلم في نهايته تساؤلاً جوهرياً: هل نملك الشجاعة لمواجهة أنفسنا عندما يتوقف العالم من حولنا عن الحركة؟

«ترينيداد»

يصحبنا المخرج خوسيه مانويل في رحلة سينمائية مكثفة تمتد 20 دقيقة، يستكشف خلالها أغوار النفس البشرية عبر مزج متقن بين جماليات الواقعية السحرية وقسوة المصير الشخصي في قلب المكسيك.

ويتجاوز العمل كونه مجرد سرد قصصي ليصبح تأملاً فلسفياً في ثنائية المكان؛ حيث تظهر الجغرافيا الثقافية للمكسيك كفضاء متناقض، يتأرجح بين كونه ملاذاً آمناً وسجناً خانقاً. هنا، لا تعمل التقاليد الموروثة كإطار اجتماعي فحسب، بل كقوة قاهرة تتشابك مع الرغبات المكبوتة، ما يضع المشاهد أمام تساؤل عميق حول مدى سلطة البيئة على رسم مصير الفرد.

وبرع المخرج في توظيف عنصر الفضاء الفني لخدمة الفكرة؛ فقد استخدمت الكاميرا زوايا بصرية بارعة جعلت من المكان شريكاً أساسياً في البطولة وليس مجرد خلفية، وتميز العمل بالتركيز على اللقطات القريبة التي نجحت في نقل الاضطراب النفسي للشخصيات، ما جسّد العزلة الروحية.

الفيلم يشكّل وثيقة سينمائية تختزل صراع الإنسان مع جذوره؛ فالبراعة الفنية للفيلم تكمن في قدرته على جعل المشاهد يشعر بالاختناق والتحرر في آن واحد. لقد أثبت خوسيه مانويل أن السجن الحقيقي لا يتمثل في الجدران، بل في القيود غير المرئية التي تفرضها الثقافة وتُعززها التقاليد؛ ليترك المشاهد أمام سؤال وجودي معلَّق: هل ترسم جغرافيا المكان ملامح أرواحنا؟