ماذا يقرأ الأطفال في مكتبة محمد بن راشد؟

كتب قيمة وقصص هادفة تحلّق بخيال الأطفال وتصنع لهم عالماً من الدهشة والبهجة تحتضنها مكتبة محمد بن راشد، تنمي معارفهم وتعزز قدراتهم وتسهم في صقل شخصياتهم ومواهبهم. واستناداً لإحصائيات أخيرة استهدفت الكتب الأكثر قراءة في المكتبة، تضيء «البيان» على أبرز 7 عناوين تصدرت اهتمام الأطفال، لتكون زاداً معرفياً يرسم لهم آفاقاً مشرقة في المستقبل.

1. «رحلة المؤلف»

أحداث مثيرة ومواقف تحبس الأنفاس يتضمنها هذا الكتاب من سلسلة «أرض القصص» للمؤلف كريس كولفر، حيث ينتصر الرجل المقنَّع على الساحرة الشريرة، وتبدأ رحلة جديدة للقراصنة والأبطال وهم يتعاونون ويتَّحدون معاً من أجل الانتصار على الشر.

2. «الرجل الكلب»

مغامرات مشوقة بطلها رجل هجين نصفه إنسان ونصفه الآخر كلب، يعمل ضابط شرطة، تتضمنها أحداث القصة التي تنتمي إلى سلسلة روايات مصوَّرة للأطفال من تأليف الكاتب والرسام الأمريكي داف بيلكي.

3. «العجلة الثالثة»

ذكريات يعيش تفاصيلها طفل صغير يسترجع حكاياته حتى سنوات ما قبل الدراسة، صنع منها الكاتب الأمريكي جيف كيني روايته البديعة التي تشرح بعض أساليب التربية الحديثة.

4. «إيلا بيلا راقصة الباليه وسندريلا»

رؤية جديدة تستلهم قصة «سندريلا» الشهيرة، يعيد من خلالها الكاتب الإنجليزي جيمس مايهيو تخيُّل أحداث الحكاية الكلاسيكية، وينقل القارئ إلى أجواء مبهجة وسحرية، وذلك عندما تفقد البطلة نعالها.

5. «هل تعرف تلك الحيوانات؟»

معلومات وافية تنمي فكر الأطفال وتثري ثقافتهم، يستعرضها الكتاب من خلال صور لعدد من الحيوانات، متيحاً فرصة التعرف إلى مخلوقات متنوعة من بيئات مختلفة.

6. «أنا العصفور»

بألوان جذابة وأسلوب رائع وصور بديعة، تزوّد مؤلفة الكتاب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الأطفال دون عمر أربع سنوات، بمعلومات قيمة عن هذا الطائر.

7. «سلة الغذاء»

أنواع الغذاء المختلفة يضعها الكتاب في سلة واحدة بين أيدي قرَّائه الأطفال، مستعرضاً معلومات وصوراً تساعدهم على تعلُّم الكثير حول هذا الجانب الذي يتناسب مع مستوى فكرهم.