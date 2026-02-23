«برلين السينمائي» يكرّم الفائزين بجوائزه

كرّم مهرجان برلين السينمائي الدولي، مساء السبت، الفائزين بجوائزه، حيث فاز فيلم «رسائل صفراء» للمخرج الألماني إيلكر تشاتاك بجائزة الدب الذهبي في نسخة المهرجان لهذا العام.

وحصل العمل التراجيدي «كورتولوش»، للمخرج التركي إمين ألبير، على جائزة لجنة التحكيم الكبرى. ويتناول الفيلم، الذي تذكر جمالياته بأسلوب أفلام «الويسترن»، صراعاً دموياً يدور بين مجتمعين قرويين.

كما حصد فيلم «ملكة في البحر»، للمخرج الأمريكي لانس هامر، جائزتين، وهو عمل درامي يتناول موضوع الخَرَف، حيث نال الفيلم جائزة لجنة التحكيم، بينما فاز الممثلان البريطانيان آنا كالدر-مارشال وتوم كورتيناي بجائزة «الدب الفضي» لأفضل أداء تمثيلي في دور مساعد؛ حيث لعبت كالدر-مارشال دور امرأة مصابة بالخرف، بينما يلعب كورتيناي دور زوجها.

وذهبت جائزة أفضل إخراج للبريطاني جرانت جي عن فيلمه «الجميع يحب بيل إيفانز»، وهو عمل يصور حياة عازف جاز. كما حصلت الكندية جينيفيف دولود-دي سيل على جائزة «الدب الفضي» لأفضل سيناريو عن الفيلم الروائي «نينا روزا». وفي فئة الإنجاز الفني المتميز، تم تكريم فيلم «يو (الحب طائر متمرد)» للمخرجين الأمريكيين آنا فيتش وبانكر وايت.

وحصلت الدراما السينمائية «يوميات من الحصار» للمخرج السوري الفلسطيني عبدالله الخطيب على جائزة أفضل فيلم روائي أول (لمخرجه).