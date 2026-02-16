رمضان 2026.. تعرف إلى أطول وأقصر ساعات الصيام في العالم

بين سحورك وإفطارك مدة زمنية ربما تطول وربما تقصر؛ فبينما ينهي بعضهم صيامه بعد ساعتين ونصف من بدئه، يصوم آخرون أكثر من 14 ساعة في تفاوت يفرضه مكانك على هذه الأرض.

ومعروف أن ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك، لا تتساوى حول العالم، ومرجع ذلك أسباب عدة منها الموقع الجغرافي، خطوط العرض، إضافة إلى فصول السنة.

يتوقع بدء رمضان هذا العام في العالم مع غروب شمس الـ17 أو الـ18 من فبراير الجاري، وفقاً للموقع الجغرافي، ففي أقصى الجنوب العالمي، وتحديداً في مدينة بورتو ويليامز التشيلية، يواجه الصائمون نهاراً طويلاً يبدأ من السادسة والنصف فجراً وينتهي في التاسعة ليلاً، هذا الصيام الممتد لنحو 14 ساعة ونصف يعود لكون المنطقة تمر بفصل الصيف حالياً، حيث تمكث الشمس في السماء وقتاً أطول، مما يطيل ساعات النهار بشكل ملحوظ، وفقاً لـ"بي بي سي".

وعلى النقيض تماماً، نجد أن الصيام في بلدة لونغ يير بين النرويجية بأقصى الشمال لا يتجاوز ساعتين ونصف الساعة تقريباً (من 10:50 صباحاً حتى 1:30 ظهراً)، لكن هذا الوضع يتغير بسرعة مذهلة؛ إذ يقفز وقت الصيام مع نهاية الشهر ليصل إلى 12 ساعة ونصف، وبسبب هذه التقلبات الحادة والقرب من القطبين، يختار الكثيرون هناك الصوم حسب توقيت مكة المكرمة بدلاً من ملاحقة شمس لا تغيب بشكل طبيعي.

أما في الوطن العربي، سيكون رمضان هذا العام معتدلاً نسبياً، إذ تتراوح ساعات الصيام بين 12 و13 ساعة.

هناك في نصف الكرة الجنوبي، سيصوم المسلمون في بوينس آيرس نحو 13 ساعة و15 دقيقة، وتكون المدة في أوكلاند قريبة من ذلك، ومع اقتراب نهاية الشهر، تتناقص ساعات الصيام تدريجياً هناك بسبب بدء قِصر النهار مع حلول فصل الخريف.

أما في المناطق شديدة البرودة مثل نوك عاصمة غرينلاند، فيبدأ رمضان بصيام ما يقارب 9 ساعات، ثم ترتفع المدة إلى أكثر من 12 ساعة مع نهاية الشهر.