محمد سعيد الملا.. محطات ومنجزات وقيم

بكثير من الحنين والحنان والفخر، تحدثت عائشة محمد سعيد الملا عضو المجلس الوطني الاتحادي، سابقاً، في جلسة بفعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب 2026، بعنوان «حكاية محمد سعيد الملا»، أمس، عن والدها، الراحل، محمد سعيد الملا، ومسيرة حياته المهنية والإنسانية، ومواقفه الكثيرة التي شكلت شخصيتها، ورسمت لها الطريق، كما استعرضت محطات حياته ومنجزاته ورؤاه، التي تضمّنها كتاب «محمد سعيد الملا.. سيرة مشرقة في تاريخ الإمارات المعاصر»، لمؤلفه الكاتب مؤيد الشيباني.

وأوضحت عائشة محمد سعيد الملا في الجلسة، أن تمكين المرأة بدأ في الدولة منذ وقت طويل جداً، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية، لم تكن مهمشة يوماً، بل تحوز اهتمام ودعم قادتنا الرشيدة، منذ البداية.

وأضافت قائلة: «إن أبرز وأرفع الشواهد في الصدد، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إذ كانت، منذ البواكير، تعمل جنباً إلى جنب، مع المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في النهوض بالمرأة وتمكينها، وعندما تأسس الاتحاد النسائي، واصلت سموها نهج هذا التمكين بشكل علمي ممنهج وفاعل».

وتابعت عائشة الملا: «وهنا أكرر ما أقوله دائماً، إن تمكين المرأة في دولتنا أصيل راسخ، ونعمل على تعزيز وترسيخ هذه المكانة الرفيعة للمرأة الإماراتية».

بصمات مميزة

وأضافت: «دخلت المرأة الإماراتية كل الميادين بثقة، ووضعت بصمتها المميزة أيضاً، وأثبتت للعالم كله أنها قادرة على العطاء والإنجاز والنجاح والتميز».

كما تحدثت عائشة الملا خلال الجلسة عن نشأتها في ظل عائلة كبيرة، وقربها من والدها، الذي تنقل بين عدة مناصب، بالإضافة إلى عمله كتاجر، حيث كان دائماً يردد: «أنا وزير في النهار، وتاجر عند المساء».

مواقف مفصلية

واستعرضت الملا مجموعة من المواقف المفصلية والمؤثرة في سيرة حياة والدها، دوّنها الباحث والكاتب مؤيد الشيباني في الكتاب الصادر مؤخراً، والتي يمكن من خلالها التعرف إلى شخصية والدها عن قرب، ذلك سواء خلال عمله في التجارة أو في الحكومة أو في أسفاره العديدة، وعلاقاته بالسفراء والدبلوماسيين الذين لطالما اكتظ البيت بوجودهم.

وبينت في محاور الحديث أيضاً، أنها تعمل حالياً على كتابة سيرة والدها بشكل أكثر قرباً وحميمية من كتب السير الذاتية.

حرص شديد

وفي تصريح لـ«البيان»، قالت عائشة محمد سعيد الملا: «كان والدي حريصاً على تمكين المرأة، ويدعمنا نحن بناته بشكل كبير، وهذا كان له الأثر الكبير في تنشئتنا، وتعزيز ثقتنا بأنفسنا، وجعلنا نخوض الحياة بجرأة وبثقة وعلم».