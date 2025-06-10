أهرامات الجيزة.. اكتشاف "عالم خفي" على عمق 2000 قدم تحت الرمال

أعلن علماء اكتشفوا مدينة مخفية تحت الأرض في مصر ، اكتشاف مدينة ثانية يقولون إنها "تثبت" وجود مجمع ضخم تحت الأرض يربط أهرامات الجيزة على عمق 2000 قدم تحت السطح.

قد تؤدي الأعمدة والحجرات المكتشفة حديثًا إلى إعادة كتابة التاريخ إذا تم تأكيد صحتها.

وكان فريق الباحثين الإيطاليين قد زعم في البداية اكتشاف هياكل ضخمة تحت الأرض أسفل هرم خفرع في شهر مارس الماضي، مما أثار ردود فعل عنيفة من جانب علماء الآثار الذين وصفوا النتائج بأنها "كاذبة" وتفتقر إلى الأساس العلمي وفق ديلي ميل.

زاهي حواس

ويعد عالم الآثار الشهير الدكتور زاهي حواس هو أكبر منتقدي الفريق، حيث يقول إنه من المستحيل أن يتمكن الرادار الذي يخترق الأرض من رؤية آلاف الأقدام تحت السطح.

وعلى الرغم من عدم تراجعهم عن هذا التدقيق، أفادت التقارير أن الفريق اكتشف الآن أعمدة مماثلة تحت هرم منقرع، وهو أصغر الأهرامات الثلاثة الرئيسية في الجيزة، بعد أشهر من اكتشافاتهم الأولية تحت هرم خفرع.

يضم مجمع الجيزة، غرب القاهرة، أهرامات خوفو وخفرع ومنقرع، بالإضافة إلى تمثال أبو الهول. جميعها محاطة بالغموض نظرًا لغموض أساليب بنائها، ودقة محاذاتها الفلكية، وهدفها الذي لا يزال محل جدل.

وقال فيليبو بيوندي، خبير الرادار من جامعة ستراثكلايد في اسكتلندا والمؤلف المشارك في البحث، إن بياناتهم تظهر احتمال بنسبة 90 في المائة أن يشترك منقرع في نفس الأعمدة مثل خفرع.

وتوصل الفريق إلى هذا الاحتمال "من خلال التحليل الموضوعي لبيانات التصوير المقطعي، والتي تشير، باعتبارها قياسات تجريبية، بقوة إلى أن الهياكل التي حددناها تحت خفرع موجودة أيضًا تحت منقرع".

وقال بيوندي "نحن نعتقد اعتقادا راسخا أن هياكل الجيزة مترابطة، مما يعزز وجهة نظرنا بأن الأهرامات ليست سوى قمة جبل الجليد لمجمع البنية التحتية الضخم تحت الأرض".

"من المرجح أن تتكون هذه الشبكة من نظام كثيف من الأنفاق التي تربط بين الهياكل الجوفية الرئيسية."