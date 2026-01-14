الروائي كباحث إكلينيكي.. حين يصبح العقل مسرح الجريمة الأكبر

شهد أدب الإثارة في العقد الأخير تحولاً لافتاً، فبعد أن كان التركيز ينصب على كشف هوية الجاني، أصبح الشغف الأكبر يكمن في الغوص داخل دهاليز العقل البشري. هذا النوع المعروف بـ «الإثارة النفسية»، لم يعد مجرد ترفيه عابر، بل تحول إلى قراءة معمقة للتعقيدات النفسية، إنه يقدم لنا نافذة على أكثر جوانب النفس البشرية ظلاماً وتعقيداً، مستعرضاً الصراعات الداخلية، والصدمات العميقة، والاضطرابات الذهنية التي تشكل دوافع الشخصيات، ومن خلال قراءات معمقة في هذا الأدب، نستكشف كيف ارتقى كُتاب مثل فريدا ماكفادن، أليس فيني، كاتريونا وارد، وسيباستيان فيتزيك وغيرهم، من مجرد رواة قصص إلى باحثين نفسيين، محولين الرواية إلى مختبر لتحليل السلوك البشري، وتقديم رؤى عميقة حول هشاشة وقوة العقل الإنساني.

الكاتب في المختبر النفسي

بادئ ذي بدء، لم يعد الإبداع وحده كافياً لصياغة رواية نفسية مؤثرة، بل أصبح البحث الأكاديمي والتعمق العلمي هما العمود الفقري للعمل، ما يضفي مصداقية وواقعية على الأحداث والشخصيات، كاتريونا وارد، في روايتها «المنزل الأخير في شارع نيدلس»، لم تكتفِ بالخيال الجامح، بل استندت إلى 45 مصدراً علمياً موثقاً في نهاية كتابها، هذا الالتزام بالدقة حول «اضطراب الهوية الانفصامي»، نقل الرواية من مجرد قصة مشوقة إلى دراسة حالة حقيقية، تُظهر ببراعة كيف يتعامل العقل مع الصدمات المفرطة، من خلال آليات دفاعية معقدة، إنها تقدم تحليلاً دقيقاً لكيفية تشكل الهويات البديلة، كاستجابة للهروب من الألم، ما يجعل القارئ يتعاطف مع تعقيدات الحالة، بدلاً من مجرد الحكم عليها، أما سيباستيان فيتزيك، فيُعد رائداً في «الواقعية النفسية» بألمانيا، حيث يشتهر بقدرته على بناء عوالم روائية تحبس الأنفاس، وتتلاعب بإدراك القارئ، في روايته «جلسة علاجية»، يغوص في عوالم فصام الشخصية والهلوسة، بمنهجية تجعل القارئ يشك في قواه العقلية، متسائلاً عن حدود الواقع والوهم، فيتزيك لا يكتب عن المرض النفسي فحسب، بل يجعلك «تعيشه» من خلال بناء درامي يحاكي التفكك الذهني، وغالباً ما يستعين بخبراء نفسيين، لضمان دقة التفاصيل، ما يعكس عمق بحثه والتزامه بتقديم صورة واقعية، وإن كانت مرعبة، للحالات النفسية.

حيل كلاسيكية

ولطالما كان «الراوي غير الموثوق» حيلة أدبية كلاسيكية، تستخدم لخلق التشويق والغموض، لكن مع أليس فيني وفريدا ماكفادن، تحول هذا المفهوم إلى تشخيص طبي دقيق، يرتكز على أسس علمية، أليس فيني، في روايتها «أعرف من أنت»، تستخدم حالة طبية حقيقية، تُعرف بـ «فقدان الذاكرة الشامل العابر»، وهي حالة نادرة، يفقد فيها الشخص القدرة على تكوين ذكريات جديدة، أو استرجاع ذكريات قديمة لفترة مؤقتة، ولا يكون النسيان هنا مجرد وسيلة لإخفاء الحقائق، بل هو قيد بيولوجي، يفرض على القارئ والبطلة رحلة بحث مشتركة عن الهوية المفقودة، ما يضفي عمقاً علمياً على الحبكة، ويجعل القارئ يتساءل عن طبيعة الذاكرة نفسها، أما فريدا ماكفادن، فبفضل خلفيتها كطبيبة متخصصة في إصابات الدماغ، تضفي لمسة طبية باردة ودقيقة على شخصياتها، ففي روايتيها «الخادمة» و«سر الخادمة»، نجد تحليلاً دقيقاً لسلوكيات الاعتلال النفسي والانتقام، حيث تُبنى الشخصيات بناءً على فهم عميق لكيفية عمل الدماغ تحت الضغط، أو عند وجود خلل وظيفي، إنها تستعرض ببراعة، كيف يمكن للعقل أن يتلاعب بالواقع، وكيف يمكن للشخصيات أن ترتكب أفعالاً مروعة، تحت تأثير اضطرابات نفسية عميقة، ما يعكس خبرتها الطبية في صياغة شخصياتها المعقدة التي تتجاوز الشر السطحي.

العقل المتشظي

الزاوية الأكثر إثارة في هذا النوع من الأدب، هي كيف يحاكي «بناء الرواية» نفسها الحالة النفسية للبطل، ليصبح النص مرآة للعقل المتشظي، ويتم ذلك عبر عدة تقنيات مبتكرة: أولاً، التشظي الزمني، حيث تُستخدم الفجوات الزمنية والقفزات بين الماضي والحاضر، لتعكس فقدان الذاكرة أو الصدمة العميقة، كما نرى ببراعة في أعمال أليس فيني، التي تتلاعب بالخط الزمني، لتعكس حالة الارتباك الذهني للشخصيات، ثانياً، تعدد الأصوات السردية، ففي رواية كاتريونا وارد، ننتقل بين أصوات مختلفة، بما في ذلك صوت قطة، وهو تمثيل أدبي عبقري لتعدد الشخصيات داخل العقل الواحد، ما يجسد اضطراب الهوية الانفصامي بطريقة فريدة ومبتكرة، تجعل القارئ يعيش التجربة من منظور كل هوية، ثالثاً، المكان كاستعارة نفسية، فغالباً ما تكون المنازل المغلقة أو الأماكن المعزولة (مثل «المنزل الأخير» أو «منزل الخادمة»)، انعكاساً للسجون الذهنية التي تعيش فيها الشخصيات، حيث تصبح الجدران المحيطة بها رمزاً للعزلة النفسية، والقيود التي تفرضها الصدمات على العقل، ما يعمق الإحساس بالانحباس النفسي واليأس.

القارئ كـ «معالج صامت»

إن نجاح روايات أدب الإثارة النفسية، يكمن في أنها تمنح القارئ دوراً جديداً، فلم يعد مجرد مراقب سلبي للأحداث، بل محللاً نفسياً يحاول ربط الخيوط، وتفكيك العقد النفسية المعقدة التي تحرك الشخصيات، إذ نجح هذا التوجه الأدبي في تحويل الرواية إلى جسر حيوي بين الطب النفسي والجمهور العريض، مؤكدين أن أعظم الألغاز ليست تلك التي نجدها في مسرح الجريمة التقليدي، بل تلك الكامنة في أعماق النفس البشرية، إنهم يدعوننا لاكتشاف أنفسنا وعقول الآخرين، محولين كل صفحة إلى جلسة علاج صامتة، وكل رواية إلى دعوة للتأمل في هشاشة وقوة الروح الإنسانية، وفي النهاية يخرج القارئ، ليس فقط بقصة مشوقة، بل بفهم أعمق للتعقيدات النفسية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من التجربة البشرية.