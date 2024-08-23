مدير الصحة العالمية يدعو لتوفير 135 مليون دولار لمنع تفشي جدري القردة

المصدر: رويترز

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دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إلى اتخاذ إجراءات منسقة عالميا للسيطرة على تفش جديد لجدري القردة، معلنا عن خطة استجابة ستتطلب 135 مليون دولار على الأقل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال جيبريسوس في خطاب ألقاه أمام الدول الأعضاء في المنظمة اليوم الجمعة ونشر لاحقا على منصة إكس "دعوني أكن واضحا: يمكن السيطرة على هذا التفشي الجديد من جدري القردة وإيقافه".

وأضاف "الاستجابة لهذا التفشي المعقد تتطلب استجابة دولية شاملة ومنسقة".

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