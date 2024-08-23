إجراء مهم من الصحة العالمية بشأن لقاحات جدري القردة

المصدر: رويترز

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أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن شركاءها مثل تحالف اللقاحات (جافي) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يمكنهم البدء في شراء لقاحات جدري القردة قبل منحهم الموافقة على ذلك في محاولة لتوصيل التطعيمات إلى أفريقيا بشكل أسرع بسبب زيادة تفشي الفيروس في القارة.

ولا يمكن لمنظمات مثل جافي، التي تساعد الدول الفقيرة على شراء اللقاحات، أن تبدأ في شراء اللقاحات إلا بعد حصولها على موافقة منظمة الصحة العالمية. لكن المنظمة خففت القواعد في هذه الحالة لتحريك المحادثات لأن من المقرر أن تمنح الموافقة في غضون أسابيع قليلة.

ووافقت الجهات التنظيمية في دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة واليابان، بالفعل على لقاحين من إنتاج شركة بافاريان نورديك الدنمركية وشركة كيه.إم بيولوجيكس اليابانية ويجري استخدامهما على نطاق واسع منذ عام 2022.

وتلقى حوالي 1.2 مليون شخص لقاح شركة بافاريان نورديك في الولايات المتحدة وحدها. ومن المتوقع أن تمنح منظمة الصحة العالمية ترخيصا طارئا للتطعيم في سبتمبر.

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